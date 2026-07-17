Zašto je Novak pozvao Majka Tajsona na premijeru? Legenda obožava Đokovića i postoji dobar razlog za to

Majk Tajson i Novak Đoković godinama su veliki prijatelji.

Izvor: Theo Wargo / Getty images / Profimedia

Legendarni bokser Majk Tajson bio je među specijalnim zvanicama tokom premijere dokumantarca "Novak Đoković - zimski vuk" u Njujorku. Na okupu smo vidjeli dosta poznatih lica iz svijeta sporta, prije svega iz tenisa, ali mnogi se pitaju otkud "Gvozdeni Majk" u najužem krugu prijatelja...

Razlog za to je sigurno Majkova ćerka Milan koja je na putu da postane profesionalna teniserka. Jednom pogađajte ko je njen idol... Tajson je i te kako posvećen karijeri svoje miljenice i više puta je govorio o srpskom asu kao o nekome ko je pravi primjer šampiona.

"Novak je moj omiljeni igrač. Volim da ga gledam zbog načina na koji se vratio nakon povrede, i pobjeđivao igrače poput Rafaela Nadala i Rodžera Federera. To je nevjerovatno, on je pravi borac", rekao je Tajson u popularnom podkastu kod Patrika Muratoglua.

Majk kaže da mu je tenis promijenio pogled na život, a posebno u praćenju uživa sa svojom ćerkom.

"Tenis mi je proširio vidike, zahvalan sam što sam preko tog sporta upoznao mnoge. To nam je promijenilo život. Sve nam se izmijenilo zahvaljujući tenisu. Sve što smo prije radili bila je trka za novcem, ali to nije važnije od toga što moja ćerka igra tenis. Ona je bitnija od svega u životu. Vidim da postaje nešto što ne bi mogla da se nije uključila u tenis", rekao je legendarni bokser.

Ponosan je što njegova nasljednica razumije kako funkcioniše profesionalni svijet sporta, iako je tek tinejdžerka.

"Ustaje rano, pravi sebi doručak, istušira se i ode na trening u 7 ili 8 ujutru. Tamo ostaje do 4 popodne. Ponosan sam jer imam nekoga ko razumije da stvari nekad ne idu onako kako želimo. To je život, ponekad morate da se bavite i lošim situacijama", rekao je Tajson.

Ko je ćerka Majka Tajsona?

Izvor: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Milan Tajson je počela da se bavi tenisom još od malih nogu, a jedno vrijeme je trenirala pod mentorstvom poznatog trenera Patrika Muratoglua. Rođena je 2008. godine i trebalo bi da uskoro uplovi u profesionalne vode...

Tajson je veoma posvećen teniskoj karijeri svoje ćerke i daje sve što je u njegovoj moći da je podrži u namjeri da jednog dana igra na najvećoj sceni.

"Naravno, udara lopticu kao zvijer. Jednostavno sam srećan što radi ono što voli... Srećan sam. Ponosan sam na nju. Želi da postane profesionalka... To je ono što želi, to je njen san", rekao je Tajson.

U avgustu 2024. godine, Muratoglu je na Jutjubu objavio snimak sa treninga sa Milan, pod naslovom "Milan Tajson je odlična u tenisu".

Pored velike želje postane profesionalna teniserka, ova tinejdžerka je i preduzetnica sa sopstvenom linijom odeće. Milan je 2021. godine pokrenula brend sportske odeće pod nazivom "Milan Majla".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!