Novak Đoković: "Vidio sam kako moja porodica pati i zakleo sam se"

Novak Đoković je u emotivnoj ispovijesti u Americi govorio o svom teškom odrastanju, kao i o borbi čitave porodice da on uspije u tenisu.

Izvor: YouTube / CBS Mornings / Screenshot

Najveći teniser svih vremena Novak Đoković (39) trenutno je u Americi i gostujući na televiziji CBS otvorio je dušu o svom odrastanju i o finansijskim problemima svoje porodice.

"Vezao bih to za svoje djetinjstvo i odrastanje u zemlji devastiranoj ratom, sankcijama, embargom, ekonomskom i društvenom krizom... Odabrao sam najskuplji sport i roditelji su htjeli da me podrže. Imam dva mlada brata i htjeli su da se bave tenisom, ali zaista nisu dobili takvu podršku kakvu sam ja dobio. Moj roditelji su se loše osjetili zbog toga, ali tada su morali da donesu odluku", kazao je Novak.

Dok ga je voditeljka slušala bez riječi, Đoković je priznao da je još kao dijete sebi dao važno obećanje.

"Tada sam se zakleo sam sebi da ću da se odužim roditeljima i braći i da se potrudim da imaju najbolji mogući život", rekao je Novak.

Brat Marko mu javno rekao da ga voli

Poslije nedavnog, teškog poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona, srednji brat Marko Đoković (34) oglasio se javno i emotivnom objavom poslao snažnu poruku Novaku.

"Privilegovan sam što znam kakva si osoba i što te imam za brata. Imaš veliko srce, mnogo karaktera, velikodušan si i uvijek spreman da učiš i napreduješ u najvažnijem - da budeš bolje ljudsko biće. Inspiracija si mnogim ljudima i uzor svojoj djeci", napisao je on.

"Nevjerovatno je dok gledam kako sa svojih skoro 40 godina i dalje igraš na najvišem nivou, daješ sve što imaš i što imam šansu da navijam za tebe. Hvala ti što si mi stariji brat i hvala ti za svu ljubav koju pružaš meni i mojoj porodici. Volimo te!", dodao je Marko Đoković, koji je nedavno postao otac u Španiji, gdje živi sa vjerenicom iz Brazila, Letisijom Tesari.

Otac Srđan o najtalentovanijem, Đorđu Đokoviću

U nekoliko intervjua o svojoj porodici, Novakov otac Srđan Đoković (65) javno je priznao da je najveći talenat za tenis imao njegov najmlađi sin, Đorđe (31). Međutim, poslije ogromnih emotivnih i finansijskih muka čitave porodice tokom Novakovog stasavanja, majka Dijana i otac Srđan prosto nisu imali dovoljno energije da istu podršku pruže i Đorđu.

"Teško je pronaći pravu mjeru kad je tvoje dijete u pitanju", rekao je Srđan Đoković: "Govorim pejorativno, vrlo je teško biti objektivan. ali neobjektivnost u stvari strašno puno košta, i to dijete, i te roditelje, i odnose u porodici. Mislim da treba biti strašno realan kad je talenat vašeg djeteta u pitanju".

"Ja sam imao velikog talenta u porodici, Novaka, imao sam još većeg talenta od Novaka - Đoleta. Nego se dogodilo da ja više nisam imao dovoljno energije za Đoleta, i za Marka, koji je bio fantastičan radnik i fantastičan teniser. Ali, ja ipak više nisam imao dovoljno mentalne, fizičke i svake druge snage da im dam djelić one snage koje sam podario mom najstarijem sinu. On mi je to isisao kao pijavica, sve što sam imao u sebi ja sam njemu dao, jer sam živio njegov život 15 godina", kazao je Đoković senior u podkastu "Fashion Company fondacije".

Čime se bavi Đorđe Đoković?

Đorđe Đoković takođe je bio teniser, a onda se posvetio biznisu. Bio je na čelu porodičnih teniskih projekata i direktor ATP turnira u Atini, koji je Nole osvojio prošle jeseni.

(MONDO)