"Zbog toga ne mogu dovoljno da zahvalim ljudima": Novak Đoković otkrio najveću promjenu njegove karijere

Novak Đoković ističe da sada ima veću podršku publike i da je to jedan od razloga zbog kojih i dalje igra tenis.

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Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković posljednji je član "Velike trojke" koji i dalje igra tenis. Ljubitelji ovog sporta mogu da uživaju u partijama srpskog tenisera i kroz te mečeve se prisjećaju kako je izgledalo zlatno tenisko doba - kada su Federer, Nadal i Đoković bili na vrhuncu moći.

Povlačenje švajcarskog i španskog tenisera, uz sve uspjehe koje je Đoković zabilježio kroz karijeru, kao da su otvorili prostor da Novak dobije podršku širokih narodnih masa. To nije bio uvijek slučaj, Novak Đoković sada ima veću podršku nego ranije. O tome će se pričati i na predstojećem US openu, četvrtom grend slemu sezone koji će biti izazov za srpskog sportistu. Ko će mu biti najveći rival?

"Ja sam sebi", nasmijao se Novak i dodao: "US Open je najzabavniji grend slem, igra se na najvećem stadionu našeg sporta 'Artur Ešu', ne mogu da dočekam. Jedan od najvećih razloga zbog kojih se još takmičim je energija publike i poštovanje koje dobijam, a posebno u posljednjih nekoliko godina. Za to ne mogu da zahvalim ljudima dovoljno i mnogo mi znači".

Govorio je Novak Đoković i šta mu to daje snagu da se nadmeće na najvećim svjetskim turnirima. On redovno igra protiv najboljih tenisera današnjice, iako je od nekih stariji pune dvije decenije - za to su mu motivacija supruga Jelena i djeca, čija mu podrška najviše znači.

"Moja supruga je stub porodice, pruža mi podršku, ne bih mogao da uradim šta radim bez njene podrške i bez nje kao oslonca naše porodice. I takođe, emocionalno se bavi našom djecom kada odem i kada nisam prisutan na važnim datumima i događajima, to nije lako, ali me ona podržava da živim svoj san. Ne igram toliko kao nekad jer želim da budem što je moguće bolji otac i suprug", zaključio je Đoković.

Tokom bogate karijere koju je obilježio osvajanjem svih najbitnijih trofeja u tenisu, Novak Đoković je stekao status najboljeg svih vremena. On je rekorder po broju grend slem titula, nedjelja na prvom mestu ATP liste, trofeja na masters turnirima, a ima i pozitivan skor protiv Rodžera Federera i Rafaela Nadala koji su mu bili najveći rivali u karijeri.

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Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)