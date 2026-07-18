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Novak u šoku zbog Lea Mesija: Kad je čuo skandiranje, ostao je bez teksta

Novak u šoku zbog Lea Mesija: Kad je čuo skandiranje, ostao je bez teksta

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novak Đoković je ostao zaprepašćen time kako je Lionel Mesi primljen u Americi pred finale Svjetskog prvenstva.

Đoković intervjuisao Mesija Izvor: Lev Radin / Sipa USA / Profimedia

Svašta je vidio Novak Đoković u svojoj karijeri, ali vidjelo mu se na licu da je iznenađen kada su u Njujorku krenule ovacije Lionelu Mesiju. Upravo je Novak zajedno sa Tomom Brejdijem i Riom Ferdinandom vodio program konferencije za medije pred finale Svjetskog prvenstva.

Ispitivao je Novak Mesija na španskom, ali prije nego što je stigao da dobije riječ, čuli smo nevjerovatne ovacije za najboljeg fudbalera ikada. Poslušajte kako ga je pozdravio Njujork: 

Lionel Mesi će sa 39 godina igrati svoje treće finale Svjetskog prvenstva. Prvo je 2014. godine izgubio od Njemačke, u drugom je uspio da pobijedi Francusku prije četiri godine i sada mu je rival Španija. 

Šta je Novak pitao Mesija?

Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia

Najbolji teniser svih vremena stigao je u Njujork, a nakon što je odgovarao na pitanja Lebronu Džejmsu kome je pričao o svom detinjstvu i ocu Srđanu, došlo je vrijeme da on postavlja pitanja. Pričao je sa Mesijem o pritisku i tome kako se nosi sa njim tokom karijere.

"Kao što je naš trener rekao svi smo krenuli da igramo fudbal sa strašću i jednostavnom željom da uživamo u igri - da li je to bilo u školi,na ulici, u kraju, kao i svako drugo dijete. Nikada nismo mislili o pritisku, tretirali smo ga kao nešto potpuno prirodno. Igrali smo da se zabavimo, a ne da se takmičimo. Mi smo grupa koja voli da pobjeđuje, ali takođe razumijemo i da protivnik pokušava da pobijedi i da pobjeda nikada nije garantovana. Od malih nogu naučio sam da više gubiš nego što pobjeđuješ i vjerujem da mi je to pomoglo da sazrim, kao osoba i kao fudbaler", rekao je Lionel Mesi Novaku Đokoviću.

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Tagovi

Novak Đoković Lionel Mesi fudbal Tenis

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