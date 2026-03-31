Radonjić se pohvalio fotkom sa najvećim: Đoković već napustio Beograd i prisustvuje spektaklu

Srpski fudbaler Nemanja Radonjić objavio je fotografiju sa Novakom Đokovićem koji je boravio u Beogradu.
Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković uzeo je dužu pauzu poslije turnira u Indijan Velsu i nakon kratkog boravka u Beogradu uputio se u BiH. Srpski as se družio sa Nemanjom Radonjićem u jednom poznatom lokalu u prestonici, a sada se fudbaler Zvezde oglasio na društvenim mrežama.
Radonjić je objavio fotografiju sa Novakom uz opis: "Najveći", a usput je dodao je emotikon koze (GOAT).Izvor: n.radonjic7/Instagram/Printscreen
Što se tiče Radonjića, njegov status na Marakani je nejasan, pošto je početkom proljećne sezone suspendovan i nismo ga vidjeli na terenu još od kraja januara kada je bio u sastavu za meč sa Seltom.
Šta je Đoković radio u Beogradu?
Srpski as je prošle nedjelje viđen u poznatom beogradskom kafiću čiji je vlasnik nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Tadija Dragićević, a potom je bio u noćnom provodu na nastupu Grka Konstantinosa Argirosa.
Potom se uputio u BiH, gdje je čest gost, ali ovog puta je tamo da bi gledao utakmicu između BiH i Italije u Zenici.
Ova utakmica se igra u okviru baraža za Svjetsko prvenstvo, pa će Đoković malo odgoditi početak sezone na šljaci.
Poslije odustajanja od Majamija, odlučio je da preskoči i Masters u Monte Karlu i očekuje da njegov naredni turnir bude u Rimu, što mu je omiljena destinacija posljednjih godina.