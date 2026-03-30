"Ljudi, izgubio sam od najvećeg ikada": Siner pričao o Đokoviću i održao lekciju svima

Janik Siner je pred kamerama rekao svima da je Novak Đoković najveći svih vremena i da nije izgubio od bilo koga u polufinalu Australijan opena.

Janik Siner se vratio u prepoznatljivu formu. Loš početak sezone, porazi od Novaka Đokovića na Australijan openu i Jakuba Menšika u Dohi nisu ga poremetili. Pokazao je to na američkoj turneji gdje je osvojio takmičenja u Indijan Velsu i Majamiju i to bez izgubljenog seta. Nevjerovatan podvig Italijana koji je poslije toga javno i pred kamerama rekao jasno i glasno ko je najbolji svih vremena.

"Ja sam neko ko kada pobijedi ne leti i ne pada u 'rupu' kada izgubi. Ne bi bilo fer prema sebi da to radim. Trudim se da budem iskren prema sebi. Polufinale grend slema je veliki rezultat. Možeš da izgubiš od Novaka, od najboljeg igrača svih vremena", rekao je Siner.

Raduje se titulama, ali mu je mnogo važniji nivo tenisa koji igra. Posebno sada, kada kreće serija turnira na šljaci, podlozi koja mu nije među najomiljenijima.

"U Dohi je bilo drugačije, otišao sam tamo sa željom da pokušam da shvatim pravi način da igram tenis. Otišli smo pravo u Indijan Vels, imali smo duge treninge. Za pet nedjelja sam imao jedan slobodan dan, onda smo došli u Majami i imali smo slobodan dan zbog kiše ovdje. Dosta treninga, ali kada vidim ove rezultate srećan sam. Ne samo zbog rezultata, već i zbog načina na koji sam igrao", zaključio je Siner.

Nevjerovatna statistika Sinera i Alkaraza

Since 2024, Jannik Sinner and Carlos Alcaraz have won 22 of the 23 tournaments where both of them played the same event:



Jedan statistički podatak zvuči nevjerovatno, ali istinito. Od 2024. godine su Janik Siner ili Karlos Alkaraz osvajali svaki turnir na kom su obojica učestvovali. Jedini "prekid" te serije dogodio se u Madridu 2024. godine.

Na tom turniru je Andrej Rubljov pobijedio Feliksa Ože-Alijasima u finalu, a Siner je u četvrtfinalu predao meč Kanađaninu zbog povrede, dok je Rus pobijedio Karlosa u četvrtfinalu poslije preokreta (4:6, 6:3, 6:2). Može li neko da prekine njihov niz u 2026. godini?