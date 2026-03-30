Kažu da je Janik Siner uradio nešto što nije uspio ni Novak Đoković

Janik Siner je osvojio "Sanšajn dabl" bez izgubljenog seta, što nije pošlo za rukom ni Novaku Đokoviću. Ali mnogo toga drugog jeste.
Janik Siner je kompletirao "Sanšajn dabl". Nakon što je uspio da osvoji turnir u Indijan Velsu sada je u finalu Majamija pobijedio Jiržija Lehečku6:4, 6:4 i tako je došao do druge titule.
Uspjelo mu je to bez izgubljenog seta, što niko do sada u istoriji nije uradio. Siner je osmi teniser sa "Sanšajn dablom" u karijeri, a do sada je samo Novak Đoković 2016. godine osvoio te dvije titule uz jedan izgubljen set.
Siner je u Indijan Velsu igrao po dva taj-brejka sa Žoaom Fonsekom i Danilom Medvedevom, ali je do finala uspio da u dva seta redom dobija Švrčinu, Šapovalova, Fonseku, Tiena, Zvereva i Medvedeva. U Majamiju je igrao samo dva taj-brejka, a redom je bez izgubljenog seta dobijao Džumhura, Mutea, Mikelsena, Tijafoa, Zvereva i sada Lehečku.
Šta nije uspio Janik Siner?
Iako je uspio nešto što nije Novak, ipak ima mnogo toga u Americi da postigne što je već uradio Novak. Zapravo su samo Novak Đoković i Rodžer Federer više puta osvajali "Sanšajn dabl". Po jedan imaju osim Janika Sinera Džim Kurijer, Majkl Čeng, Marselo Rios, Andrea Agasi i Pit Sampras. Rodžer Federer ih ima tri, a Novak Đoković čak četiri.
Sa 24 godine Sineru je ovo sedmi osvojeni Masters dok ih je Rodžer Federer kao i Novak Đoković sa 24 godine imao 10, a Rafael Nadal čak 18.
Kralj i dama
Zanimljivo je da je ovo četvrti put da u istoj sezoni imamo i muški i ženski "Sanšajn dabl". Prvi put se to desilo 1994. godine kada je Indijan Vels i Majami kod muškaraca osvojio Pit Sampras, a kod dama Štefi Graf. Zatim je 2005. godine to uspjela Kim Klajsters sa Rodžerom Federerom, a 2016. Viktorija Azarenka sa Novakom Đokovićem. Sada su to uradili Janik Siner i Arina Sabalenka.
