Novak Đoković pada na ATP listi: Da li je Srbin u problemu pred sezonu na šljaci?

Novak Đoković je četvrti na novoj ATP listi, a mnogo tenisera mu prijeti pred sezonu na šljaci i Rolan Garos, drugi grend slem sezone.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković pao je za jedno mjesto na novoj ATP listi - zbog otkazivanja nastupa na Mastersu u Majamiju njemu su izbrisani bodovi iz prošle sezone, a to je iskoristio Aleksandar Zverev koji je sada trećeplasirani igrač planete. Đoković zauzima četvrtu poziciju, a to je zabrinjavajuće pred početak sezone na pljaci.

Zna se da su Novaku Đokoviću u ovom dijelu sezone prioritet grend slem turniri, a posebno je važno da sa dvojicom najboljih na planeti ne može da igra prije polufinala. Pošto su Karlos Alkaraz (13.590) i Janik Siner (12.400) ubjedljivi na prve dvije pozicije, Novaku Đokoviću je važno da bude treći ili četvrti, kako bi ih izbjegao do završnice - već sa petog mjesta mogao bi na njih u četvrtfinalu.

Zverev trenutno ima 5.205 bodova na ATP listi, Novak Đoković je na 4.720, a prati ga Lorenco Muzeti sa 4.265 bodova. Blizu vrha su još Aleks de Minor sa 4.095, odnosno Feliks Ože-Aljasim sa tačno 4.000 bodova. Mjesta među deset najboljih tenisera popunjavaju američki teniseri Tejlor Fric sa 3.870 bodova i Ben Šelton sa 3.860 bodova, dok je na 10. poziciji Danil Medvedev sa 3.610 bodova.

Da li je Đokoviću ugroženo četvrto mjesto?

Novak Đoković je izgubio 650 bodova koje je prošle godine osvojio učešćem u finalu Majamija, a tokom dijela sezone na šljaci neće imati tako velike rezultate da brani. Već znamo da je Novak Đoković odustao od Monte Karla, gdje je prošle godine ispao u drugom kolu od Alehandra Tabilja, a u drugom kolu Madrida savladao ga je Mateo Arnaldi.

Nakon dva loša turnira, Novak Đoković je neočekivano prijavio Ženevu, gdje je uspio da osvoji titulu i pripremi se za Rolan Garos na stigao do polufinala i okršaja sa Janikom Sinerom. Italijanski teniser bio je uspješniji, ali nije uspio da stigne do titule jer je finale izgubio od Karlosa Alkaraza.

Da bi ostao među četiri najbolja igrača na planeti, Novak Đoković će morati da upiše i neki dobar rezultat tokom sezone na šljaci, a prije odlaska na drugi grend slem sezone. Međutim, ima i onih koji tvrde da će najbolji teniser svih vremena "žrtvovati" kompletnu sezonu na šljaci kako bi se što bolje pripremio za Vimbldon i na tom turniru napao svoj 25. grend slem trofej!

