Novak Đoković propušta Monte Karlo, moguće i Rolan Garos

Srpski teniser Novak Đoković prošle sezone igrao je u Majamiju, Monte Karlu i Madridu, što ove sezone neće biti slučaj.

Izvor: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković odlučio je da propusti i Masters u Monte Karlu, nakon što se povukao iz Majamija. Očigledno da srpski as još uvijek nije spreman za povratak na teren i očekuje se da njegov naredni turnir bude u Rimu. Trebalo bi da to bude njegova generalna proba pred Rolan Garos, ali niko ne može da predvidi kako će se odvijati nastavak Đokovićeve sezone.

Srpski as neće izgubiti mnogo poena jer je prošle sezone poražen već na startu u Monte Karlu, a slična situacija je i sa Madridom gdje inače nije imao previše uspjeha u karijeri. Pretpostavlja se da će Rim biti njegova naredna desinacija.

Nekadašnji britanski teniser, a sada analitičar Tim Henman smatra da postoji šansa da preskoči drugi grend slem u sezoni.

"Biće mi veoma zanimljivo da vidim koliko će igrati na šljaci. To je fizički najzahtjevnija podloga. Hoće li igrati nešto prije Rolan Garosa? Hoće li uopšte igrati do Rolan Garosa? Hoće li se samo fokusirati na travu? Ko zna", kaže Heman i zaključuje:

"Mogu da zamislim scenario u kojem neće igrati u Parizu, ali vidjećemo".

Đoković o motivaciji i ambicijama

Srpski as je mimo svih očekivanja stigao do finala Australijan Opena pobijedivši Janika Sinera u polufinalu, ali ga je Španac osujetio na putu do novog trofeja. U Indijan Velsu je zaustavljen u osmini finala.

"Bio je nevjerovatan osjećaj kada sam pobijedio Sinera u pet setova u jednom od epskih mečeva, a zatim da imam još jedan sjajan meč sa Karlosom, koji je na kraju bio jednostavno previše dobar", rekao je Đoković novinarima u Indijan Velsu i dodao:

"Za mene je to bio fenomenalan rezultat. Tako sam dokazao prije svega sebi i drugima da i dalje mogu da se takmičim na najvišem nivou i da pobijedim ove momke. Dakle, moja logika je zašto ne bih nastavio sve dok imam tu vatru, talenat, kvalitet i motivaciju za to. Zaista uživam u uzbuđenju takmičenja. Uživam što i dalje izlazim pred navijače i budem konkurentan. I dalje sam treći na svijetu, tako da ne mislim da je to tako loše u smislu rangiranja, rezultata i nastupa", bio je jasan Novak.

Ipak, problem sa povredom mu je poremetio planove jer je prvo odustao od Majamija, a potom i od Monte Karla.

BONUS VIDEO: