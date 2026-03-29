Britanac i Australijanac se posvađali oko Đokovića: "On ne može biti GOAT"

Greg Rusedski stao je u odbranu Novaka Đokovića, dok je Pet Keš iznio sporno mišljenje.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Iako je najbolji teniser u istoriji Novak Đoković po svim mjerilima i parametrima riješio GOAT trku u svoju korist, nekima je još uvijek teško da to priznaju. Vjerovatno nikada nećemo dočekati kraj ove debate, a svoje mišljenje na vječito pitanje iznijeli su nekadašnji asovi Pet Keš i Greg Rusedski.

Šampion Vimbldona iz 1987. godine smatra da je nemoguće dodijeliti titulu najboljeg tenisera svih vremena bilo kom od velikana jer su za njega teniske ere neuporedive. On kaže da je "veličinu" teško izmjeriti, uprkos tome što brojke govore same od sebe.

"Ne mislim da se iko može nazvati GOAT-om, najvećim svih vremena. Hajde da napravimo još jedan podkast o tome i iznesemo svoje teorije. Odlično je to. Hajde da iznesemo svoje teorije i neke statistike i sve te stvari", kaže Keš i dodaje:

"I mislim da kada znate istoriju tenisa, vratite se i kažete, pa, Rod Lejver je koristio drvene rekete. Svakakvih stvari ima u kombinaciji. Sjetite se Kena Rouzvola i Lejvera. Prerano zaboravljamo velikane, a onda kažemo da je neko najveći svih vremena. Onda izgube nekoliko mečeva, a mi kažemo, oh, nisu najveći. Dakle, imamo kratko pamćenje", jasan je nekadašnji as.

Bivši britanski broj 1 Greg Rusedski smatra da Novak Đoković zaslužuje titulu najboljeg u istoriji na osnovu broja grend slem titula i dugovječnosti na ATP turu.

"Imamo kratko pamćenje, ali ja volim da se vodim brojkama", rekao je Britanac i poentirao:

"Rekao bih da je Novak, po mom mišljenju, GOAT samo zbog onoga što radi sa skoro 39 godina, nevjerovatno je da se takmiči na tom nivou i sa tom energijom i intenzitetom. Dakle, smatram Novaka svojim GOAT-om, ali svima nam je dozvoljeno da imamo različita mišljenja."

