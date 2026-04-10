Nemanja Radonjić se oglasio zbog Jaga dos Santosa: Jednom rečenicom se oprostio od košarkaša

Srpski fudbaler Nemanja Radonjić i brazilski košarkaš Jago dos Santos bili su u dobrim odnosima.

Izvor: MN PRESS

Suspendovani fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić oglasio se na društvenim mrežama zbog odlaska košarkaša Jaga dos Santosa. Nakon što je saopšteno da su crveno-bijeli i Brazilac sporazumno raskinuli ugovor, a zatim i da je plejmejker potpisao ugovor sa Virtusom iz Bolonje, brzonogi krilni napadač mu se zahvalio na svemu!

Nemanja Radonjić je tokom prethodnih godina često pratio mečeve košarkaškog kluba i komentarisao dešavanja u crveno-bijelom taboru, pa ne čudi što je prokomentarisao i odlazak Brazilca kojeg je očigledno mnogo poštovao. Jago dos Santos je svojim odnosom prema klubu i zaslužio takvo poštovanje.

"Hvala na svemu, brate, svaki pravi navijač te voli", napisao je Nemanja Radonjić na svom profilu i označio brazilskog košarkaša koji bi tu poruku mogao da vidi. Istina, Brazilac je tokom prethodnog perioda postao miljenik velikog dijela navijača Crvene zvezde.

Brazilski plejmejker Jago dos Santos stigao je u Crvenu zvezdu 2023. godine, a u klubu je proveo skoro tri godine. Na početku aktuelne sezone organizator igre je "precrtan", odnosno poručeno mu je da se na njega ne računa, ali je kasnije pozvan i priključen timu kada je sezona već počela.

Jago je sa Crvenom zvezdom osvojio dva trofeja u Kupu Radivoja Koraća, jednu ABA ligu i jedno prvenstvo Srbije. Najveće uspjehe ostvario je sa Flamengom kada je postao šampion Južne Amerike, a zatim stigao i do trofeja u FIBA Interkontinentalnom kupu. Sa reprezentacijom Brazila ima zlato i srebro na AmeriKupu, takmičenje koje igraju sve reprezentacije od Kanade do Argentine.