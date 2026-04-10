Partizan i Zvezda su u vrhu Evrolige: Isplivali novi podaci, veliki napredak "vječitih"

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Pojavili su se novi, zanimljivi, statistički parametri i igri evroligaških timova i po tome Crvena zvezda i Partizan vode u jednom parametru.

Partizan i Crvena zvezda u vrhu Evrolige Izvor: MN PRESS

Partizan i Crvena zvezda su u samom vrhu Evrolige. Djeluje nevjerovatno, ali je istinito. Po parametrima za posljednjih osam rundi dva srpska kluba su pri vrhu po jednom detalju - po odbrani. Oba tima su pokazala nevjerovatan napredak u defanzivi za to vrijeme.

Tim Đoana Penjaroje je prvi i ima najbolju odbranu u ligi u tom vremenskom periodu, dok je ekipa Saše Obradovića odmah iza njih. Treći po defanzivnom rejtingu je Olimpijakos. Grčki tim je prvi u elitnom takmičenju na tabeli.

Kada je u pitanju napad u posljednjih osam kola, najbolji je Panatinaikos, a slijede Real Madrid i Olimpijakos. Po net rejtingu (razlika između napada i odbrane) prvi je Olimppijakos koji ima +12.5, drugi je Real Madrid (+8.4), dok je treći Hapoel Tel Aviv (+6.6). Partizan je po tome na četvrtoj poziciji (+5.3), dok je Zvezda nekoliko mjesta iza (+.1.5).

Šta čeka "vječite" do kraja Evrolige?

Crvena zvezda se bori za prolazak dalje u elitnom takmičenju i ima dva gostovanja do kraja (Asvel u Lionu i Real u Madridu) i u zavisnosti od ishoda tih mečeva će biti jasnije da li će proći u narednu fazu takmičenja.

Partizan nema rezultatski značaj u preostala dva kola kod kuće (Žalgiris i Baskonija), ali uprkos tome može da pomogne najvećem rivalu u borbi za doigravanje, jer je Žalgiris jedan od direktnih rivala crveno-bijelima.

