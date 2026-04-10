"To što Ataman priča nema smisla": Zakrvili treneri u Evroligi, sve zbog najljepše pohvale

Ergin Ataman je pohvalio Valensiju da igra najljepšu košarku u Evroligi i da bi sa takvom igrom dobila i LA Lejkerse, na šta je burno reagovao Pedro Martinez.

Izvor: YouTube/Valencia Basket

Valensija je prethodne večeri razbila Panatinaikos (102:84) i obezbijedila je prednost domaćeg terena u plej-ofu Evrolige, dok je Ergina Atamana i njegovu "četu" natjerala da se i u posljednjem kolu bore za mjesto u najboljih šest, odnosno da izbjegnu plej-in. Poslije svega, Ataman je "sipao pohvale" na račun Valensije i njenog trenera Pedra Martineza, a njemu se to nije dopalo.

Burno je reagovao na konferenciji za medije kada su mu prenijete riječi Ergina Atamana da Valensija igra "najbolju košarku u Evropi i da bi pobijedili i LA Lejkerse", odnosno zauzeo je neočekivano odbrambeni stav.

"Pitate me to, ali nadam se da razumijete odgovornost koju imamo kao treneri", rekao je povišenim tonom Pedro Martinez koji je nezadovoljan zbog toga što je Ergin Ataman svima dao bombastičan naslov: "Hoćete da vam dam jedan? To nije kompliment, to je neprimjeren komentar. Nema nikakvog smisla."

"Mi smo skroman tim, gotovo svi debitujemo u ovom takmičenju. Ali, da se takve stvari govore... Maksimalno poštovanje za protivničkog trenera, svako može da kaže šta želi", pokušao je da smiri strasti Martinez.

Njegova ekipa je ušla sa skromnim šansama u ovu sezonu Evrolige i iznenadila je daleko bogatije timove, ali mu se ne sviđa što je sada cijela Evropa počela da priča o njima: "Mi smo isti tim koji je izgubio od Barse. Nismo nepobjediv tim. Imamo veoma dobre igrače koji vrijedno rade i imaju najviše ambicije. Ali ja neću biti taj koji će ići ispred vremena. Svako može da radi šta želi, ali nemojte očekivati da ću ja to pratiti. To nije moj karakter i ne mislim da je to pametno."

"Ne želim da dajem prostor komentaru koji se u suštini svodi na prihvatanje poraza", naglasio je Martinez i zaključio: "Veoma smo srećni što smo ih pobijedili, ali to ne znači da bismo ih pobijedili ponovo prekosutra. Oni su sjajan tim sa izvanrednim igračima."

Pogledajte tabelu Evrolige pred posljednje utakmice 37. kola i ono finalno koje nas čeka iduće nedjelje:



