Mohamed Salah nakon istorijske pobjede Egipta: Ovo je veliko dostignuće za sve nas

Kapiten fudbalske reprezentacije Egipta Mohamed Salah izjavio je da je pobjeda njegove ekipe nad selekcijom Novog Zelanda, što je bio prvi trijumf u istoriji "faraona" na Svjetskim prvenstvima, veliko dostugnuće za sve članove te afričke selekcije.
"Nevjerovatno je. Ne znam kako da to izrazim riječima. To je veliko dostignuće za sve igrače, za stručni štab, pa se nadam da možemo ovako da nastavimo u grupi, da možemo da ispišemo istoriju i da se plasiramo u nokaut fazu, i da u godinama koje dolaze to bude upamćeno kao jedno od najvećih dostignuća u istoriji (egipatskog fudbala)", naveo je Salah, a prenio sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).
Reprezentacija Egipta pobijedila je u Vankuveru selekciju Novog Zelanda 3:1, u utakmici drugog kola Grupe G na Svjetskom prvenstvu.
Salah je bio strijelac drugog gola svoje ekipe u toj utakmici, kao i asistent trećeg pogotka.
Selekcija Egipta je prva na tabeli Grupe G sa četiri boda. Po dva boda imaju drugoplasirani Iran i trećeplasirana Belgija, dok Novi Zeland zauzima posljednje, četvrto mjesto sa jednim bodom.
U posljednjem, trećem kolu, reprezentacija Egipta će u subotu, 27. juna, u Sijetlu igrati protiv selekcije Irana.
"Moramo da uživamo danas, uživamo sutra, a zatim da se fokusiramo na sljedeću utakmicu", rekao je Salah, a prenijele agencije.
(MONDO, agencije)