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Mohamed Salah nakon istorijske pobjede Egipta: Ovo je veliko dostignuće za sve nas

Mohamed Salah nakon istorijske pobjede Egipta: Ovo je veliko dostignuće za sve nas

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Kapiten fudbalske reprezentacije Egipta Mohamed Salah izjavio je da je pobjeda njegove ekipe nad selekcijom Novog Zelanda, što je bio prvi trijumf u istoriji "faraona" na Svjetskim prvenstvima, veliko dostugnuće za sve članove te afričke selekcije.

Mohamed Salah nakon istorijske pobjede Egipta Izvor: Gordon Kalisch / Zuma Press / Profimedia

"Nevjerovatno je. Ne znam kako da to izrazim riječima. To je veliko dostignuće za sve igrače, za stručni štab, pa se nadam da možemo ovako da nastavimo u grupi, da možemo da ispišemo istoriju i da se plasiramo u nokaut fazu, i da u godinama koje dolaze to bude upamćeno kao jedno od najvećih dostignuća u istoriji (egipatskog fudbala)", naveo je Salah, a prenio sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Egipta pobijedila je u Vankuveru selekciju Novog Zelanda 3:1, u utakmici drugog kola Grupe G na Svjetskom prvenstvu.

Salah je bio strijelac drugog gola svoje ekipe u toj utakmici, kao i asistent trećeg pogotka.

Selekcija Egipta je prva na tabeli Grupe G sa četiri boda. Po dva boda imaju drugoplasirani Iran i trećeplasirana Belgija, dok Novi Zeland zauzima posljednje, četvrto mjesto sa jednim bodom.

U posljednjem, trećem kolu, reprezentacija Egipta će u subotu, 27. juna, u Sijetlu igrati protiv selekcije Irana.

"Moramo da uživamo danas, uživamo sutra, a zatim da se fokusiramo na sljedeću utakmicu", rekao je Salah, a prenijele agencije.

(MONDO, agencije)

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Tagovi

Mohamed Salah Egipat Mundijal 2026

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