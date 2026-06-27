Al Hilal krenuo po Salaha: Ne žali novac, spreman je ugovor karijere

Mohamed Salah karijeru bi mogao da nastavi u Al Hilalu.

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Reprezentativac Egipta Mohamed Salah bi uskoro mogao da napravi jedan od najunosnijih poteza u završnici karijere, pošto je saudijski Al Hilal ozbiljno zainteresovan za dovođenje egipatskog napadača. Prema informacijama brazilskog novinara Bruna Andradea, klub iz Rijada je označio Salaha kao glavni prioritet za pojačanje u ofanzivi nakon Svjetskog prvenstva.

Navodi se i da činjenica da je Salah trenutno slobodan igrač znatno olakšava posao Al Hilalu, jer nema potrebe za pregovorima sa drugim klubom.

Saudijski gigant je, prema istim izvorima, spremio trogodišnji ugovor vrijedan oko 60 miliona evra, odnosno 20 miliona po sezoni. Ugovor bi mogao da uključi i opciju produžetka na još jednu godinu, čime bi ukupna vrijednost saradnje porasla na oko 80 miliona evra. Andrade je ujedno dodao i da je Salah najveća želja Al Hilala ovog ljeta. Iako se razmatraju i druga poznata imena, poput Rafinje, Egipćanin je trenutno prvi izbor rukovodstva saudijskog šampiona.

Zanimljivo je da je Al Hilal prije dvije godine kao prioritet imao upravo Rafinju, kome je tada bio spreman da ponudi još unosniji ugovor. Ovog puta fokus je potpuno prebačen na Salaha, a Andrade zaključuje da "sve ukazuje na to da će Mohamed Salah biti veliko pojačanje Al Hilala".

Istovremeno, Liverpul radi na pronalaženju zamjene za egipatskog golgetera, a među imenima koja se povezuju sa klubom nalazi se i Jan Diomande.

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