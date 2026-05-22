Mohamed Salah (ne)će dobiti priliku za oproštaj od navijača na "Enfildu"

Menadžer fudbalera Liverpula Arne Slot odbio je u petak da potvrdi da li će Mohamed Salah igrati u nedjelju protiv Brentforda na "Enfildu", što bi bio njegov posljednji nastup za "crvene".

Mohamed Salah na kraju sezone napušta Liverpul poslije devet godina, a od navijača engleskog kluba trebao bi da se oprosti u nedjelju na "Enfildu", ukoliko dobije priliku da zaigra kod Arnea Slota.

"Nikada ne govorim ništa o izboru tima za utakmicu", rekao je Slot kada su ga novinari pitali da li će Salah igrati protiv Brentforda, u utakmici u kojoj je Liverpulu potreban bod da bi obezbijedio Ligu šampiona, prenijeli su britanski mediji.

U objavi na društvenim mrežama prošlog vikenda, Salah je pozvao Liverpul da promijeni svoj stil igre, što je djelovalo kao napad na trenera Slota.

Salah je poslije poraza od Aston Vile napisao da Liverpul mora da se vrati tome da bude "hevi metal napadački tim koga se protivnici plaše".

Na pitanje kako se oseća povodom komentara egipatskog napadača, Slot je rekao da nije važno šta on misli o tome.

"Važno je da obezbijedimo Ligu šampiona u nedjelju i da pripremim i Moa i cijeli tim na najbolji mogući način za tu utakmicu. Bio sam veoma razočaran poslije poraza od Aston Vile jer je pobjeda u tom meču mogla da nam donese mjesto u Ligi šampiona, a to nismo uradili", rekao je Slot.

"Sada nam je ostala još jedna važna utakmica. Obojica želimo ono što je najbolje za klub, obojica želimo da klub bude uspješan i to je glavni cilj", dodao je trener Liverpula.

Utakmica između Liverpula i Brentforda igra se u nedelju od 17.00 na "Enfildu".

