logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mohamed Salah žestoko udario na trenera Liverpula: Dobio podršku većine saigrača i napravio pakao Arneu Slotu

Mohamed Salah žestoko udario na trenera Liverpula: Dobio podršku većine saigrača i napravio pakao Arneu Slotu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Mohamed Salah oglasio se na društvenim mrežama, suptilno isprozivao trenera Arnea Slota i dobio podršku saigrača i navijača zbog toga.

mohamed salah zestoko udario na arnea slota Izvor: Kieran McManus / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mohamed Salah odlazi iz Liverpula na kraju sezone kao jedna od najvećih legendi kluba. Jedan od razloga odlaska je svakako i neslaganje sa trenerom Arneom Slotom. Baš zato je poslije sramnog poraza od Aston Vile (4:2) odlučio da se oglasi na društvenim mrežama. U objavi je suptilno isproziovao Holanđanina i koristio dosta riječi koje je Jirgen Klop koristio često.

"Bio sam svjedok kako ovaj klub prelazi od onih koji sumnjaju u one koji vjeruju i od onih koji vjeruju postaju šampioni. Bio je potreban naporan rad i uvijek sam radio sve što mogu da pomognem klubu da dođe dotle. Ništa me ne čini ponosnim kao to", počeo je Salah uz Klopove riječi koji je na prvoj konferenciji pričao baš o toj promjeni u ljude koji vjeruju.

Nastavio je zatim da analizira trenutnu sezonu u kojoj je Slot postao najgori trener u istoriji kluba sa 20 poraza.

"Doživjeli smo još jedan poraz u sezoni i osjetio sam bol, nije nešto što naši navijači zaslužuju. Želim da vidim Liverpul koji opet igra 'hevi metal' napadački fudbal, kog se protivnici plaše i koji osvaja trofeje. To je fudbal koji znam da igram i to je identitet koji moramo da vratimo i da ga zadržimo. Ne može o tome uopšte da se pregovara i svi koji se pridruže ovom klubu moraju na to da se adaptiraju. Pobijediti nekoliko mečeva tu i tamo nije ono čemu Liverpul treba da stremi. Svi timovi dobijaju mečeve."

Slijedi poslednje kolo Premijer lige u kom Liverpul mora da "ovjeri" mjesto u Ligi šampiona naredne sezone.

"Liverpul će uvijek biti klub koji je mnogo značio i meni i mojoj porodici. Želim im uspjeh i kada odem. Kvalifikovanje za Ligu šampiona naredne sezone je minimum i uradiću sve što mogu da pomognem", zaključio je Salah.

Kako su reagovali saigrači?

Salahovu objavu na Tviteru vidjelo je oko 15 miliona ljudi, nešto slično je i na Instagramu i to je izazvalo dosta pažnje. Kako su reagovali njegovi saigrači? Tako što su mu pružili podršku i "lajkovali" objavu, uradili su to skoro svi, ima tu i nekih bivših igrača, ali je interesantno da jedan od njih nije kapiten Virdžil van Dajk. I taj detalj je izazvao polemiku.

Odmah su se pojavile i spekulacije raznih stručnjaka kako je Egipćanin ovo uradio samovoljno, kako nema podršku, da bi poslije toga on objavio fotografiju sa večere sa Florijanom Vircom, Dominikom Soboslajem i Milošem Kerkezom i tako "zapušio usta" mnogim kritičarma. Prilično je jasno da Salah ovo ne bi uradio tek tako i da je izvjesno imao podršku većeg dijela saigrača. Njegova poruka pokazuje da u svlačionici stvari ne štimaju i da postoje ozbiljni problemi. Liverpul igra bezidejan fudbal, zaista djeluje mučno gledati ih u tekućoj sezoni.

Da li će ova objava Salaha i podrška koju je dobio da natjera čelnike kluba da prihvate svoju grešku i otpuste Arnea Slota? Ostaje da se vidi. Ono što se zna jeste da su propustili šansu da dovedu na to mjesto čovjeka koji je ostavio veliki trag, Ćabija Alonsa koji je potpisao za Čelsi.

Kako će Slot ovo da riješi?

Vide svi da postoji pobuna unutar svlačionice i da je Salah neka vrsta "glasa igrača" koji su tako rekli šta misle o treneru. Sada je ogroman pritisak na Slotu pred posljednji meč u sezoni protiv Brentforda na "Enfildu" (24. maj u 17 časova).

Slot ima pred sobom dvije opcije - da stavi Salaha u startnu postavu svih 90 minuta i da mu pruži zasluženi oproštaj. Ili da ga kazni za ovu objavu i da ga uvede u igru sa klupe. Ukoliko se odluči za drugu opciju navijači će ga još više zamrziti i napraviće još veći jaz između njih i sebe. Sa velikom pažnjom će se pratiti njegova konferencija za medije prije meča, jer nema sumnje da će ova objava da bude glavna tema.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:38
Gol Liverpula u 100. minutu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mohamed Salah Arne Slot Liverpul

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC