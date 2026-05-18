Mohamed Salah žestoko udario na trenera Liverpula: Dobio podršku većine saigrača i napravio pakao Arneu Slotu

Mohamed Salah oglasio se na društvenim mrežama, suptilno isprozivao trenera Arnea Slota i dobio podršku saigrača i navijača zbog toga.

Mohamed Salah odlazi iz Liverpula na kraju sezone kao jedna od najvećih legendi kluba. Jedan od razloga odlaska je svakako i neslaganje sa trenerom Arneom Slotom. Baš zato je poslije sramnog poraza od Aston Vile (4:2) odlučio da se oglasi na društvenim mrežama. U objavi je suptilno isproziovao Holanđanina i koristio dosta riječi koje je Jirgen Klop koristio često.

"Bio sam svjedok kako ovaj klub prelazi od onih koji sumnjaju u one koji vjeruju i od onih koji vjeruju postaju šampioni. Bio je potreban naporan rad i uvijek sam radio sve što mogu da pomognem klubu da dođe dotle. Ništa me ne čini ponosnim kao to", počeo je Salah uz Klopove riječi koji je na prvoj konferenciji pričao baš o toj promjeni u ljude koji vjeruju.

Nastavio je zatim da analizira trenutnu sezonu u kojoj je Slot postao najgori trener u istoriji kluba sa 20 poraza.

"Doživjeli smo još jedan poraz u sezoni i osjetio sam bol, nije nešto što naši navijači zaslužuju. Želim da vidim Liverpul koji opet igra 'hevi metal' napadački fudbal, kog se protivnici plaše i koji osvaja trofeje. To je fudbal koji znam da igram i to je identitet koji moramo da vratimo i da ga zadržimo. Ne može o tome uopšte da se pregovara i svi koji se pridruže ovom klubu moraju na to da se adaptiraju. Pobijediti nekoliko mečeva tu i tamo nije ono čemu Liverpul treba da stremi. Svi timovi dobijaju mečeve."

I have witnessed this club go from doubters to believers, and from believers to champions. It took hard work and I always did everything I could to help the club get there. Nothing makes me prouder than that.



Us crumbling to yet another defeat this season was very painful and… — Mohamed Salah (@MoSalah) May 16, 2026

Slijedi poslednje kolo Premijer lige u kom Liverpul mora da "ovjeri" mjesto u Ligi šampiona naredne sezone.

"Liverpul će uvijek biti klub koji je mnogo značio i meni i mojoj porodici. Želim im uspjeh i kada odem. Kvalifikovanje za Ligu šampiona naredne sezone je minimum i uradiću sve što mogu da pomognem", zaključio je Salah.

Kako su reagovali saigrači?

Salahovu objavu na Tviteru vidjelo je oko 15 miliona ljudi, nešto slično je i na Instagramu i to je izazvalo dosta pažnje. Kako su reagovali njegovi saigrači? Tako što su mu pružili podršku i "lajkovali" objavu, uradili su to skoro svi, ima tu i nekih bivših igrača, ali je interesantno da jedan od njih nije kapiten Virdžil van Dajk. I taj detalj je izazvao polemiku.

Odmah su se pojavile i spekulacije raznih stručnjaka kako je Egipćanin ovo uradio samovoljno, kako nema podršku, da bi poslije toga on objavio fotografiju sa večere sa Florijanom Vircom, Dominikom Soboslajem i Milošem Kerkezom i tako "zapušio usta" mnogim kritičarma. Prilično je jasno da Salah ovo ne bi uradio tek tako i da je izvjesno imao podršku većeg dijela saigrača. Njegova poruka pokazuje da u svlačionici stvari ne štimaju i da postoje ozbiljni problemi. Liverpul igra bezidejan fudbal, zaista djeluje mučno gledati ih u tekućoj sezoni.

Da li će ova objava Salaha i podrška koju je dobio da natjera čelnike kluba da prihvate svoju grešku i otpuste Arnea Slota? Ostaje da se vidi. Ono što se zna jeste da su propustili šansu da dovedu na to mjesto čovjeka koji je ostavio veliki trag, Ćabija Alonsa koji je potpisao za Čelsi.

Kako će Slot ovo da riješi?

Vide svi da postoji pobuna unutar svlačionice i da je Salah neka vrsta "glasa igrača" koji su tako rekli šta misle o treneru. Sada je ogroman pritisak na Slotu pred posljednji meč u sezoni protiv Brentforda na "Enfildu" (24. maj u 17 časova).

Slot ima pred sobom dvije opcije - da stavi Salaha u startnu postavu svih 90 minuta i da mu pruži zasluženi oproštaj. Ili da ga kazni za ovu objavu i da ga uvede u igru sa klupe. Ukoliko se odluči za drugu opciju navijači će ga još više zamrziti i napraviće još veći jaz između njih i sebe. Sa velikom pažnjom će se pratiti njegova konferencija za medije prije meča, jer nema sumnje da će ova objava da bude glavna tema.

