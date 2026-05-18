Ovo je put FK Partizan u Evropi: Nosioci protiv svakoga, ali rijetko kada favoriti

Potencijalni protivnici Partizana u evropskim kvalifikacijama najavljuju težak posao za crno-bijele u borbi za Konferencijsku ligu.

Fudbalski klub Partizan privodi kraju još jednu izuzetno neuspješnu sezonu. Turbuletnan period u Humskoj došao je na naplatu na terenu, gdje crno-bijeli nisu uspjeli da obezbijede čak ni drugo mjesto u Superligi, uz veoma ranu eliminaciju u Kupu Srbije. Tim koji je sezonu počeo i završio sa Srđanom Blagojevićem kao prvim trenerom, a u međuvremenu vođen od strane Marka Jovanovića, Đorđija Ćetkovića, Nenada Stojakovića i Damira Čakara nije napredovao dovoljno i to je sada očigledno. Zbog toga bi moglo da bude problema u evropskim kvalifikacijama.

Zbog osvajanja trećeg mjesta u Superligi Srbije, fudbaleri Partizana će igrati kvalifikacije za Konferencijsku ligu i to od drugog kola. Prvi meč biće na programu 23. jula, revanš sedam dana kasnije i to su neke od rijetkih lijepih vijesti u Humskoj ovih dana. Partizan će imati vremena da početak evropske avanture dočeka spreman - jer je jasno da sa ovim timom ne može daleko na međunarodnoj sceni.

Problem je što će Partizan pripreme za novu sezonu početi tek u junu, nakon dugo očekivane sjednice Skupštine na kojoj bi trebalo da se odluči kojim putem će klub krenuti. Među aktuelnim klupskim čelnicima trenutno su veoma zategnuti odnosi, pa je jasno da neće za sve njih biti mjesta na vodećim funkcijama u narednoj takmičarskoj godini. A ona bi mogla da bude izuzetno važna za Partizan, jer bi još jedna sezona bez grupne faze u Evropi bila pogubna za klupsku kasu.

Nakon tih dešavanja u Partizanu bi kriza morala da se rješava veoma brzo, kako bi ekipa spremna dočekala evropske izazove. Crno-bijele čeka borba za mjesto u grupnoj fazi Konferencijske lige, gdje će se takmičiti od drugog kola kvalifikacija i to u ulozi nosioca.

Pored toga što ima mnogo timova koji još nisu potvrdili svoje mjesto u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, kao i onih koji tek treba da prođu prvo kolo kvalifikacija, postoji izvjestan broj ekipa koji već sada znaju da bi Partizan mogao da im bude rival u drugom kolu kvalifikacija. Ulogu nepovlašćenog tima u drugoj rundi kvalifikacija imaće Madervel (Škotska), Hapoel Tel Aviv (Izrael), GAIS (Švedska), Geteborg (Švedska), Varaždin (Hrvatska), Čerkasi (Ukrajina), Pakš (Mađarska), Debrecin (Mađarska), Dunajska Streda (Slovačka), Koper (Slovenija), Bravo (Slovenija), Turan Tovuz (Azerbejdžan), Šelburn (Republika Irska), Valur (Island), Auda (Letonija) i Korelejn (Sjeverna Irska).

Kakvu će ulogu Partizan imati u kvalifikacijama?

Zbog dobrog koeficijenta koji posjeduje, fudbalski klub Partizan će u svim kolima kvalifikacija biti povlašćen. To na papiru zvuči kao ogromna prednost, ali u teoriji možda i neće biti toliko značajno jer bi potencijalni rivali mogli da budu i neki veoma zvučni evropski timovi.

Već u drugom kolu crno-bijeli bi mogli da igraju protiv Madervela, Univerzitatee Kluž, Beitara ili Hapoela iz Tel Aviva, Pakšija ili Debrecina, BATE Borisova, dva tima iz Geteborga, Dunajske Strede... U trećem kolu posao bi bio još teži zbog splitskog Hajduka, bečke Austrije, Brondbija, Nordšjelanda, Trumsea, Siona... Na kraju bi crno-bijelima rivali mogli da budu čak i Hetafe, Bešiktaš, Dinamo Kijev, Famalikao, Tvente, Astana, Rijeka...

Kada se ima u vidu da je Partizan tokom posljednje tri sezone odigrao osam dvomeča u evropskim kvalifikacijama i samo dva puta uspio da prođe dalje, bez ijednog plasmana u grupnu fazu - jasno je da crno-bijeli neće moći sa visine da gledaju na svoje rivale. Čak i u drugoj rundi biće ekipa protiv kojih će klub iz Humske morati da bude maksimalno fokusiran.

