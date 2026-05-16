Srđan Blagojević o čudnom terminu mečeva Partizana i Voše: "U principu, to mi je neobično"

Srđan Blagojević oglasio se pred ključne utakmice koje čekaju Partizan i Vojvodinu do kraja srpskog prvenstva.
Partizan i Vojvodina bore se za drugo mjesto na tabeli Superlige Srbije, a uoči 36. kola u crno-bijelom taboru nezadovoljni su terminima utakmica. Partizan, koji zaostaje bod za Vojvodinom, gostuje u nedjelju od 16 časova Čukaričkom, dok Vojvodina od 20 gostuje OFK Beogradu.
"U principu mi je neobično, da. U principu mi je neobično", rekao je Blagojević na današnjem obraćanju pred meč: "Ne znam sad tačno propozicije. Ja sam uvijek za to da se sve radi po propozicijama. Ne znam koje su propozicije za posljednja dva kola. Moje iskustvo iz nekih drugih zemalja i neka pređašnja iskustva govore da se posljednja dva kola igraju u isto vrijeme. Pogotovo se insistira da to budu utakmice koje međusobno... to jest koje odlučuju o nekom plasmanu; ove ostale koje ne odlučuju, to i nije toliko bitno. Tako da svakako mi je neobično".
"Ali kažem još jednom, ja kao trener ne mogu na to da utičem, tako da ne bavim se nešto pretjerano time, ne razmišljam. Sve počinje i završava se sa našim učinkom na utakmici, tako da mi ćemo se koncentrisati i motivisati, ili kako god to da formulišem, da sutra na Banovom brdu izgledamo prije svega kako treba i da dođemo do onoga što želimo".
Prema njegovim riječima, Partizan više ne drži sve u svojim rukama, ali baš zbog toga što su ih mnogi otpisali - želi da njegovi igrači butu motivisani i da dođu do tog drugog mjesta.
"Ja sam danas na sastanku podsjetio igrače i na onu situaciju od prošle godine koja je bila, ako govorimo o tom aspektu, onako slična gdje smo imali dosta igrača kojima ističe ugovor, dosta igrača sa određenim dilemama, neizvjesnost. Tada čak nije bio ni neki takmičarski pritisak u smislu da se klub bori za nešto, s obzirom na to da je drugo mjesto odavno bilo obezbijeđeno. Sjećam se te posljednje utakmice protiv Vojvodine kada nama ništa nije pretjerano to značilo u tom nekom smislu, Vojvodini apsolutno mnogo, a mi smo izašli sa onim nekim pozitivnim stavom i sa tim nabojem i sa tim stavom da želimo da odradimo posao i da budemo profesionalni, odgovorni prema onome čime se bavimo. Ja stalno to naglašavam igračima - ne znam koliko su oni svjesni toga da se oni bave najljepšim poslom na svijetu, igraju fudbal, a mi kao treneri se bavimo drugim najljepšim poslom, a to je da treniramo one koji se bave najljepšim poslom. Tako da, jednostavno, posao mora i treba da se odradi kako treba uvijek, maksimalno i pošteno", rekao je Blagojević.
