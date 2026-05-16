Srđan Blagojević oglasio se pred ključne utakmice koje čekaju Partizan i Vojvodinu do kraja srpskog prvenstva.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Partizan i Vojvodina bore se za drugo mjesto na tabeli Superlige Srbije, a uoči 36. kola u crno-bijelom taboru nezadovoljni su terminima utakmica. Partizan, koji zaostaje bod za Vojvodinom, gostuje u nedjelju od 16 časova Čukaričkom, dok Vojvodina od 20 gostuje OFK Beogradu.

"U principu mi je neobično, da. U principu mi je neobično", rekao je Blagojević na današnjem obraćanju pred meč: "Ne znam sad tačno propozicije. Ja sam uvijek za to da se sve radi po propozicijama. Ne znam koje su propozicije za posljednja dva kola. Moje iskustvo iz nekih drugih zemalja i neka pređašnja iskustva govore da se posljednja dva kola igraju u isto vrijeme. Pogotovo se insistira da to budu utakmice koje međusobno... to jest koje odlučuju o nekom plasmanu; ove ostale koje ne odlučuju, to i nije toliko bitno. Tako da svakako mi je neobično".

Vidi opis Srđan Blagojević o čudnom terminu mečeva Partizana i Voše: "U principu, to mi je neobično" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

"Ali kažem još jednom, ja kao trener ne mogu na to da utičem, tako da ne bavim se nešto pretjerano time, ne razmišljam. Sve počinje i završava se sa našim učinkom na utakmici, tako da mi ćemo se koncentrisati i motivisati, ili kako god to da formulišem, da sutra na Banovom brdu izgledamo prije svega kako treba i da dođemo do onoga što želimo".

Prema njegovim riječima, Partizan više ne drži sve u svojim rukama, ali baš zbog toga što su ih mnogi otpisali - želi da njegovi igrači butu motivisani i da dođu do tog drugog mjesta.

"Ja sam danas na sastanku podsjetio igrače i na onu situaciju od prošle godine koja je bila, ako govorimo o tom aspektu, onako slična gdje smo imali dosta igrača kojima ističe ugovor, dosta igrača sa određenim dilemama, neizvjesnost. Tada čak nije bio ni neki takmičarski pritisak u smislu da se klub bori za nešto, s obzirom na to da je drugo mjesto odavno bilo obezbijeđeno. Sjećam se te posljednje utakmice protiv Vojvodine kada nama ništa nije pretjerano to značilo u tom nekom smislu, Vojvodini apsolutno mnogo, a mi smo izašli sa onim nekim pozitivnim stavom i sa tim nabojem i sa tim stavom da želimo da odradimo posao i da budemo profesionalni, odgovorni prema onome čime se bavimo. Ja stalno to naglašavam igračima - ne znam koliko su oni svjesni toga da se oni bave najljepšim poslom na svijetu, igraju fudbal, a mi kao treneri se bavimo drugim najljepšim poslom, a to je da treniramo one koji se bave najljepšim poslom. Tako da, jednostavno, posao mora i treba da se odradi kako treba uvijek, maksimalno i pošteno", rekao je Blagojević.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:15 Grobari opet uništili stolice na Marakani: Ovako izgleda jug posle 179. derbija Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)