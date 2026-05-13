Rafael Benitez dovodi fudbalera Partizana u Panatinaikos

Trener Panatinaikosa Rafael Benitez zainteresovan je da tokom ljeta u svoju ekipu dovede crnogorskog reprezentativca Milana Vukotića iz Partizana, objavila je dobro obavještena grčka "Gazeta".

Benitezu se tako dopao jedan od vjerovatno najboljih fudbalera Partizana ove sezone, a koji je zapravo bio prvo pojačanje Predraga Mijatovića po dolasku u klub. Nakon dolaska novog rukovodstva, Partizan nije imao naročito ozbiljna sredstva da angažuje nove igrače, a Mijatović je u Crnoj Gori primijetio igrača koji bi mogao da napravi razliku.

Poslije nešto "slabijeg ulaska" u ritam, Vukotić je zaigrao značajno bolje, posebno kod Srđana Blagojevića tokom ljeta kada je bio među najvažnijim šrafovima ekipe. Očigledno da to nije promaklo Panatinaikosu koji sada želi da ga angažuje.

Prethodno se pisalo da je Vukotić već dogovorio lične uslove sa jednim klubom iz inostranstva i da se potpis očekuje uskoro, a po svoj prilici u pitanju je Panatinaikos. Nije još poznato koliko bi gigant iz Atine mogao da plati za Crnogorca, ali u Humskoj se sada nadaju višemilionskom iznosu.

Inače je za Vukotića bilo interesovanja iz još Holandije i Švajcarske, ali Grčka mu je zanimljivija i bliža destinacija, dok je tu sigurno i faktor šansa igranja za Rafaela Beniteza, osvajača Lige šampiona iz 2005. godine.

Od dolaska u Partizan Milan Vukotić ima 12 golova i 11 asistencija i najbolje se snalazi iza špica, ali je igrao i po krilu.

