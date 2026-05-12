Svi zaboravili da je igrač Partizana, a on ide na Mundijal: Crno-bijeli će zbog toga napuniti kasu

Bojan Jakovljević
Iako odavno nema Nihada Mujakića u Beogradu, on je igrač Partizana i zato crno-bijelima pripada novac od FIFA.

Nihad Mujakić ide na Svjetsko prvenstvo, a Partizan dobija novac

Partizan je dobio odlične vijesti, u kasu crno-bijelih će se prema pisanju medija u Bosni i Hercergovini sliti 150.000 evra. Taj novac bi u kasu Partizana trebala da uplati FIFA i to kao kompenzaciju zbog nastupa Nihada Mujakića na Svjetskom prvenstvu. 

Iako su mnogi već zaboravili na stamenog Mujakića, štoper iz Sarajeva je još uvijek fudbaler Partizana. On je došao kao veliko pojačanje iz Turske 2024. gdine, ali je poslije jedne sezone, u kojoj je bio standardan, vraćen u Tursku i ove sezone je po pola godine proveo na pozajmicama u Ejupsoru i Gacijantepu. 

Iako u Partizanu više ne računaju na njega i vjerovatno će biti prodat ako za njega stigne prava ponuda, prije nego što se desi transfer dodatno će za tih 150.000 evra koliko iznosi kompenzacija FIFA napuniti kasu kluba.

Ko je Nihad Mujakić?

Ovaj 189 centimetara visoki štoper počeo je karijeru u Sarajevu, pa je poslije transfera u Kotrajtk slat na pozajmice u Hajduk iz Splita i Beveren. Nakratko se vratio u Sarajevo, pa je otišao u Ankaraguču 2022. godine. Odatle je 2024. potpisao za Partizan čiji je i dalje član.

Nastupao je za U19 i U21 selekcije Bosne i Hercegovine, a od 2023. godine dio je seniorskog tima. Za sada ima deset nastupa u seniorskoj selekciji i jedan gol u meču sa San Marinom. Iako nije standardan u prvih 11, prilično je bilo sigurno da će ući u 26 igrača za Mundijal.

