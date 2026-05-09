Trener Partizana nezadovoljan suđenjem protiv OFK Beograda: "Biće mnogo diskusije"

Nebojša Šatara
Trener Partizana tvrdi da će o spornim situcijama sa meča protiv OFK Beograda morati da se diskutuje.

Srdjan blagojevic sudijske odluke za diskusiju

Partizan je morao da pobijedi i nije to uradio - nakon remija (1:1) protiv OFK Beograda u 35. kolu Superlige Srbije, crno-bijeli zauzimaju treće mjesto u šampionatu. Iako su preko Milana Vukotića rano stigli do prednosti, igrači Srđana Blagojevića nisu odigrali meč u skladu sa očekivanjima, pa će naredni dani biti veoma tmurni iznad Humske.

Poslije meča u kojem nisu stigli do pobjede, igrače Partizana bili su razočarani, a trener Srđan Blaagojević ukazao je na sporne sudijske odluke sa ovog meča. Tvrdi da će se o njima diskutovati, aludirajući da znak pitanja treba staviti i pored dosuđenog penala za OFK Beograd.

"Mi smo jako dobro počeli utakmicu, poveli smo rano, igrali smo jako dobro i sa velikim samopouzdanjem, onako kako smo zamislili. Imali smo taj neki plan igre, pošto smo znali kako će OFK Beograd da se brani. Imali smo još nekoliko prilika, a onda ta situacija u 16 metara gde OFK Beograd dobija penal, koja će vjerovatno biti za diskusiju kao i mnoge situacije danas, kao i ova situacija sa Polterom. Neću sad ništa da komentarišem. Vjerovatno će biti diskusije o svemu tome", rekao je Blagojević nakon meča.

Strateg crno-bijelih smatra da je njegovu ekipu poremetila situacija sa sredine prvog dijela meča, kada je nakon opsežne VAR analize dosuđen penal za OFK Beograd. Gosti sa Karaburme postigli su gol za izjednačenje sa bijele tačke, a Partizan je zbog toga postao nervozan i nije uspio da se vrati u ritam.

"Poremetila nas, moram da priznam, u smislu da je nas bacila u neku nervozu. Od dobre igre i pune kontrole došli smo do toga da primimo gol. Ispoljili smo to početkom drugog dijela, pokazali smo nestrpljivost u građenju akcija. Došlo je do nekih grešaka. Nastavili smo sa željom da dobijemo utakmicu, naravno. Falila nam je završnica, dobrih rješenja u završnoj trećini. Razočarani smo jako, vidim to na licima igrača. Nažalost, tako je završeno", rekao je trener Partizana.

Nakon remija protiv OFK Beograda fudbaleri Partizana su na trećem mjestu tabele u Superligi Srbije. Crvena zvezda je već obezbijedila šampionsku titulu sa 85 osvojenih bodova, na drugom mjestu je Vojvodina sa 70, dok Partizan ima 69 bodova i još dva kola da prestigne Novosađane prije završetka sezone.

"A sad adio": Delije prozivaju Grobare na 179. večitom derbiju
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

