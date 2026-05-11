Barbarez saopštio spisak: Ovo su "zmajevi" koji idu na Mundijal!

Selektor Sergej Barbarez saopštio spisak igrača na koje računa na Svjetskom prvenstvu.

Reprezentacija BIH izborila je plasman na Svjetsko prvenstvo i „zmajevi“ će poslije 12 godina ponovo nastupiti na najvećoj svjetskoj smotri.

„Zmajevi“ će igrati u grupi B zajedno sa Švajcarskom, Katarom i Kanadom, a sada je poznato i koga će selektor Sergej Barbarez povesti na Mundijal.

Barbarez je u ponedjeljak saopštio spisak igrača na kojem je i Ermin Mahmić koji je nakon igranja za U21 selekciju Austrije odlučio da igra za seniorsku reprezentaciju BIH. Tu je i Nidal Čelik, koji je ranije bio pozivan ali još nije upisao debi za „zmajeve“, a ponovo je pozvan i Jovo Lukić.

Ovo je kompletan spisak.

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić

Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko

Rezerve: Tarik Karić, Mladen Jurkas, Arjan Malić, Emir Karić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đakovac, Dario Šarić, Amer Gojak i Haris Hajradinović.

Iako je fudbaler Hal sitija Amir Hadžiahmetović poslije povrede meniskusa već "otpao" njegovo ime se ipak našlo na Barbarezovom spisku i izgleda da je situacija sa bh. veznjakom mnogo bolja.

"Situacija je da je on na spisku. Moram ga pohvaliti, bio je pred operacijom i onda me je pozvao i pitao da li može pokušati na neki drugi način. Ja sam to odobrio i rekao mu da pazi na svoje zdravlje i karijeru. Sve ide kako treba, njegova zadatak je bio da 23. bude spreman i sada je u ozbiljnim treninzima", rekao je Barbarez.

Selektor BIH rekao je da su rezerve (pretpozivi) tu ukoliko se neko od reprezentativaca povrijedi kako bi se moglo odmah adekvatno reagovati. Osvrnuo se i na poziv za Ermina Mahmića.

"Ermin Mahmić, ja sam zaista sretan, on nas uvjerava da je to od početka tako. To mi daje nadu. Bio sam sam u subotu u Plzenu i gledao utakmicu i razgovarao s njim. Ne možete vjerovati koliko je sretan i ponosan što će biti s nama. Igra na poziciji osmice i desetke, ima dubinu, profil igrača kojeg nemamo mnogo. Igrač koji će se još razvijati, s ciljem da Bosna i Hercegovina ima dobre igrače u narednih 10 godina. Da imamo tu kostur igrača na koji možemo graditi budućnost", rekao je Barbarez.

"Plan priprema počinje 23. maja. Ne znamo još šta će biti sa Vasiljem, hoće li igrati za klub. Na okupljanju imamo 13 igrača 23. i 13 igrača 25. Što se tiče prijateljskih utakmica, dobro je što smo dobili protivnike, sve se ranije organizuje i vrlo sam zadovoljan. Plan je da protiv Sjeverne Makedonije probamo dosta stvari i da isprobamo neku B varijantu, da damo šansu većem broju igrača. Protiv Paname igramo posljednji meč na tlu Amerike, što je važno da s vremenom osjetimo i temperaturu i sve ono što ide uz to. To je protivnik koji se zna dobro braniti i igrati u zoni", dodao je selektor BIH.

Reprezentacija Bih takmičenje na Mundijalu počinje 12. juna protiv Kanade u Torontu, potom će 18. juna u Los Anđelesu igrati protiv Švajcarske, a posljednji meč grupne faze igraće 24. Juna protiv Katara u Sijetlu.

Prije Mundijala selekcija BIH će odigrati dvije pripremne utakmice, prvo će ugostiti Sjevernu Makedoniju na Koševu, a početkom juna će u Sent Luisu igrati protiv Paname.