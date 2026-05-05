logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

BiH hoće Zinedina da vodi na Mundijal 2026: Veliki posao u "minut do 12", odmah će mu dati pasoš

BiH hoće Zinedina da vodi na Mundijal 2026: Veliki posao u "minut do 12", odmah će mu dati pasoš

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine je Zinedin Smajlović, koji trenutno igra u Norveškoj.

Sergej Barbarez zove Zinedina Smajlovića Izvor: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, a u narednim danima će selektor Sergej Barbarez objaviti spisak fudbalera na koje računa. Na njemu bi moglo da bude iznenađenja, jer se BiH bori da u "foto-finišu" obezbijedi veliko pojačanje za turnir.

Kako prenosi portal "SportSport", namjera čelnika saveza u Bosni i Hercegovini je da u ekspresnom roku obezbijede pasoš Zinedinu Smajloviću (22), a zatim ga i promovišu u seniorskog reprezentativca koji će konkurisati za nastup na Svjetskom prvenstvu. Vremena ima dovoljno, a procesi su već pokrenuti kako bi Smajlović bio u opticaju za Mundijal.

Smajlović je rođen u Geteborgu, ali ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine, pa se u BiH nadaju da bi mogao tu zemlju da predstavlja na najvećoj fudbalskoj smotri. Prije tri godine je Zinedin Smajlović odigrao tri meča za mladu reprezentaciju Švedske, ali očigledno nije u dugoročnim planovima te zemlje, pa je sasvim moguće da bi mu promjena nacionalnog tima bila pravi potez u karijeri.

Svojevremeno je Smajlović igrao za brojne timove u Švedskoj, promijenio je čak pet klubova u mlađim kategorijama, a zatim je zaigrao za prvi tim ekipe koja se zove Tabi. Ubrzo je pojačao Leće, ali se u Italiji nije dugo zadržao - godinu dana kasnije vratio se u Švedsku i zaigrao za Sandviken, a trenutno u Norveškoj brani boje Sandefjorda.

Na početku nove sezone u Norveškoj Zinedin Smajlović je odigrao svaki minut u prvih sedam kola, a njegov tim ima tri pobjede, remi i tri poraza. U jednoj od pobjeda asistnecijom je učestvovao i Zinedin Smajlović, svojevremeno kandidat za reprezentaciju Bosne i Hercegovine sastavljenu od igrača do 21 godine.

Tagovi

zmajevi Sergej Barbarez fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC