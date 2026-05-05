BiH hoće Zinedina da vodi na Mundijal 2026: Veliki posao u "minut do 12", odmah će mu dati pasoš

Potencijalni reprezentativac Bosne i Hercegovine je Zinedin Smajlović, koji trenutno igra u Norveškoj.

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovaće na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku, a u narednim danima će selektor Sergej Barbarez objaviti spisak fudbalera na koje računa. Na njemu bi moglo da bude iznenađenja, jer se BiH bori da u "foto-finišu" obezbijedi veliko pojačanje za turnir.

Kako prenosi portal "SportSport", namjera čelnika saveza u Bosni i Hercegovini je da u ekspresnom roku obezbijede pasoš Zinedinu Smajloviću (22), a zatim ga i promovišu u seniorskog reprezentativca koji će konkurisati za nastup na Svjetskom prvenstvu. Vremena ima dovoljno, a procesi su već pokrenuti kako bi Smajlović bio u opticaju za Mundijal.

Smajlović je rođen u Geteborgu, ali ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine, pa se u BiH nadaju da bi mogao tu zemlju da predstavlja na najvećoj fudbalskoj smotri. Prije tri godine je Zinedin Smajlović odigrao tri meča za mladu reprezentaciju Švedske, ali očigledno nije u dugoročnim planovima te zemlje, pa je sasvim moguće da bi mu promjena nacionalnog tima bila pravi potez u karijeri.

Svojevremeno je Smajlović igrao za brojne timove u Švedskoj, promijenio je čak pet klubova u mlađim kategorijama, a zatim je zaigrao za prvi tim ekipe koja se zove Tabi. Ubrzo je pojačao Leće, ali se u Italiji nije dugo zadržao - godinu dana kasnije vratio se u Švedsku i zaigrao za Sandviken, a trenutno u Norveškoj brani boje Sandefjorda.

Na početku nove sezone u Norveškoj Zinedin Smajlović je odigrao svaki minut u prvih sedam kola, a njegov tim ima tri pobjede, remi i tri poraza. U jednoj od pobjeda asistnecijom je učestvovao i Zinedin Smajlović, svojevremeno kandidat za reprezentaciju Bosne i Hercegovine sastavljenu od igrača do 21 godine.