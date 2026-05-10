Sergej Barbarez u ponedjeljak objavljuje spisak "zmajeva" za Mundijal

Nebojša Šatara
Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez održaće u ponedjeljak, 11. maja 2026. godine u 14.00 sati pres konferenciju u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Tom prilikom biće objavljen spisak igrača na koje stručni štab računa za predstojeće FIFA Svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Kanadi, Meksiku i SAD-u.

Na konferenciji će selektor govoriti o spisku igrača, planovima i očekivanjima "zmajeva", koji će po drugi put nastupati na najvećoj svjetskoj smotri fudbala.

Zasad je sigurno da na spisku neće biti fudbalera engleskog Hal sitija Amira Hadžiahmetovića i defanzivca portugalske Brage Adriana Leona Barišića, koji su otpali zbog povreda.

BiH će na predstojećem Svjetskom prvenstvu igrati u grupi B protiv selekcija Kanade, Švajcarske i Katara.

Prvi meč "zmajevi" će igrati u Torontu protiv kanadskog tima 12. juna, šest dana kasnije na rasporedu je meč sa Švajcarskom u Los Anđelesu/Inglvudu, a posljednji duel će igrati protiv Katara 24. juna u Sijetlu.

