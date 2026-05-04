Barbarez za sedam dana saopštava spisak za Mundijal

Dragan Šutvić
Selektor BiH će spisak saopštiti 11. maja.

Sergej Barbarez 11. maja saopštava spisak igrača za Mundijal Izvor: LaPresse / Sipa USA / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez saopštiće sljedećeg ponedjeljka (11. maj) spisak igrača na koje računa za predstojeći Mundijal u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kako je istaknuto iz bh. kuće fudbala, tog dana će strateg "zmajeva" u prostorijama Fudbalskog saveza BiH održati konferenciju za novinare, sa početkom u 14.00 časova.

Bh. selekcija je, podsjetimo, kroz martovski baraž izborila nastup na planetarnoj fudbalskoj smotri, koja počinje sljedećeg mjeseca. BiH je u kvalifikacionoj grupi zauzela drugo mjesto iza Austrije, pa je morala da igra u doigravanju iz kojeg je izašla kao pobjednik.

Prvo je u Velsu nakon izvođenja jedanaesteraca porazila tim Velsa, a potom na isti način u Zenici senzacionalno savladala favorizovanu Italiju.

Na Svjetskom prvenstvu BiH će igrati protiv jednog od domaćina Kanade, Katara i Švajcarske. Prvu utakmicu odigraće 12. juna u Torontu u 21.00 čas po našem vremenu protiv Kanađana.

Protiv Švajcarske će igrati 18. juna u Inglvudu, dok će se sa Katarom sastati 24. juna u Sijetlu. Kao i meč sa Kanadom, tako će i ova dva početi u 21.00 čas.

(mondo.ba, D. Šutvić)

