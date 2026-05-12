Golman Partizana Marko Milošević rekao je da je svima u ekipi teško pao pad na treće mjesto.

Izvor: Dušan Milenković/ATA images/Nemanja Stanojčić/MONDO

Partizanov golman Marko Milošević (35) rekao je u Beogradu da crno-bijeli uprkos razočaranju zbog pada na treće mjesto imaju punu motivaciju da budu drugi na kraju - ispred Vojvodine.

"Nema predaje, ne nalazimo se na poziciji na kojoj smo željeli da budemo, naše ambicije su bile najviše, titula šampiona, ali s obzirom na situaciju u kojoj smo dajemo sve od sebe da obezbijedimo što bolje mjesto - ono koje donosi plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope", rekao je on na otvaranju fudbalske prodavnice u TC Galerija.

Crno-bijeli bili su jesenji šampioni, željeli su borbu za titulu, ali sada sa mjesta "Broj 3" znaju šta se očekuje od njih u preostalim mečevima protiv Čukaričkog i Radnika. Vojvodina je ispred tima iz Humske sa bodom prednosti.

"Naravno da postoji razočaranje, ali trudimo se da te negativne emocije stavimo po strani i da se fokusiramo na svakodnevni rad na treningu, da idemo iz meča u meč, da bismo ostvarili trenutni maksimum - drugo mjesto, nažalost".

"Svima nam je teško u timu"

Vidi opis Bivši golman Borca Marko Milošević za MONDO: "Razočarani smo u Partizanu, ali nema predaje" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 7 7 / 7

Da li su stariji i mlađi članovi svlačionice teže podnijeli komplikovano superligaško proljeće crno-bijelih?

"Svima nam je teško podjednako u timu. Nismo očekivali ovakav ishod, borili smo se u svakoj utakmici, nekad to nije bilo kako smo željeli, ali tu smo - gdje smo i daćemo sve da do kraja obradujemo navijače Partizana".

Njegova želja pred ljeto je jačanje tima i napad na pehar sljedeće sezone.

"Naravno da bih volio da ova ekipa ostane, da se još pojačamo i da budemo još konkurentniji i da najzad obradujemo navijače nekim trofejem", istakao je nekadašnji golman banjalučkog Borca.

Marko Milošević je branio za Borac iz Banjaluke od januara do juna 2024. godine kada su crveno-plavi osvojili šampionsku titulu u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

Koliko je bilo teško boriti se iz igračkog ugla uz turbulencije u klubu koje praktično traju mjesecima?

"Trudili smo se da razmišljamo samo o fudbalu, to je naš posao. Uvijek će neko iz ekipe pročitati neki medijski naslov, ali trudimo se da mi stariji pomognemo mlađima da što manje čitaju te naslove, da se sami izolujemo iz svega toga i da budemo fokusirani na FK Partizan".

Koliki je problem uticaj društvenih mreža i komentara na igrače?

"Jako je teško. Imam 35 godina i dosta mreža ni nemam, Tiktok, Snepčet, oni to imaju, pa im je još teže. Ali nisu im problem samo društvene mreže, već i naslovi koji ih nekad ponesu, nekad i spuste, što ne bi trebalo, ali to je svijet modernog sporta i sa time moraju da se nose", rekao je Marko Milošević.

Pogledajte 02:32 Marko Milošević izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO, Nemanja Stanojčić)