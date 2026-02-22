logo
Golman Partizana raspalio Grobare na Marakani: Marko Milošević potrčao ka južnoj tribini, sve proključalo

Golman Partizana raspalio Grobare na Marakani: Marko Milošević potrčao ka južnoj tribini, sve proključalo

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Golman Partizana Marko Milošević raspalio Grobare uoči 178. vječitog derbija

Golman Partizana Marko Milošević pred vječiti derbi Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Golman Partizana Marko Milošević izašao je na zagrijavanje pred 178. vječiti derbi, a prije toga je otrčao do južne tribine i raspalio Grobare. Trčao je i skakao na atletskoj stazi, motivišući tako i sebe i njih uoči početka meča u 17 časova.

Pogledajte:

Pogledajte

00:34
Marko Milošević raspalio Grobare pred derbi: Sve proključalo kad je izašao na Marakanu
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić
Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Marko Milošević (35) prvi put brani u vječitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić", jer je prošlog ljeta došao u Humsku, a jesenji 177. derbi bio je odigran u Partizanovom domu. 

U skladu sa očekivanjima, i u derbiju će biti Partizanova "jedinica". Trener Nenad Stojaković odredio je ovaj sastav crno-bijelih: Milošević - Milić, Mitrović, Simić, Roganović, Zdjelar, Dragojević, Petrović, Vukotić, Sek, A.Kostić.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Partizan je došao na stadion "Rajko Mitić" sa bodom manje od lidera Crvene zvezde i sa prilikom da pobjedom napravi preokret na tabeli i da se vrati na prvo mjesto, na kojem je i dočekao 2026. godinu. 

Tagovi

FK Crvena zvezda FK Partizan fudbal vječiti derbi Marko Milošević

