Golman Partizana raspalio Grobare na Marakani: Marko Milošević potrčao ka južnoj tribini, sve proključalo

Golman Partizana Marko Milošević raspalio Grobare uoči 178. vječitog derbija

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Golman Partizana Marko Milošević izašao je na zagrijavanje pred 178. vječiti derbi, a prije toga je otrčao do južne tribine i raspalio Grobare. Trčao je i skakao na atletskoj stazi, motivišući tako i sebe i njih uoči početka meča u 17 časova.

Pogledajte:

Pogledajte 00:34 Marko Milošević raspalio Grobare pred derbi: Sve proključalo kad je izašao na Marakanu Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

Marko Milošević (35) prvi put brani u vječitom derbiju na stadionu "Rajko Mitić", jer je prošlog ljeta došao u Humsku, a jesenji 177. derbi bio je odigran u Partizanovom domu.

U skladu sa očekivanjima, i u derbiju će biti Partizanova "jedinica". Trener Nenad Stojaković odredio je ovaj sastav crno-bijelih: Milošević - Milić, Mitrović, Simić, Roganović, Zdjelar, Dragojević, Petrović, Vukotić, Sek, A.Kostić.

Izvor: Mladjan Ivanovic/© MN press, all rights reserved

Partizan je došao na stadion "Rajko Mitić" sa bodom manje od lidera Crvene zvezde i sa prilikom da pobjedom napravi preokret na tabeli i da se vrati na prvo mjesto, na kojem je i dočekao 2026. godinu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!