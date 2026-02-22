Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić obratio se na redovnoj Skupštini kluba.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Prvi čovjek Crvene zvezde Zvezdan Terzić sumirao je 2025. godinu na redovnoj Skupštini kluba održanoj tik pred 178. vječiti derbi. Osvrnuo se na ostvarene rezultate, otkrio kakva je trenutna finansijska situacija i predstavio nove ciljeve i ambicije.

Terzić je istakao da je zadovoljan proteklim rezultatima, a da su glavni ciljevi osvajanje devete uzastopne titule prvaka Srbije i povratak u Ligu šampiona.

"U tekućoj sezoni smo se plasirali u Ligu Evrope, gdje smo osvojili rekordnih 14 bodova. Prošli smo ligašku fazu prvi put od kada je uveden takav sistem bodovanja u evropskim takmičenjima. Ušli smo u drugu polovinu sezone i cilj je jasan da osvojimo šestu uzastopnu duplu krunu i još jednom pokažemo da Crvena zvezda ne pripada samo vrhu, već da je vrh standard koji mi postavljamo. Kada pogledamo prethodnu deceniju, moramo da budemo izuzetno zadovoljni rezultatima koje smo postigli. Osvojili smo devet šampionskih titula, a osam uzastupnih, na dobrom smo putu i za našu devetu uzastupnu šampionsku titulu", rekao je Zvezdan Terzić tokom obraćanja i dodao:

"Postali smo redovni učesnici u evropskim takmičenjima, imamo ukupno devet grupnih faza UEFA takmičenja - četiri Lige šampiona, pet Liga Evrope. Uvjeren sam da ćemo se ove godine kroz kvalifikacije ili direktno izboriti i za 10. uzastopnu grupnu fazu UEFA takmičenja. Cilj nam je da to opet bude Liga šampiona, da se vratimo na mjesto gdje Zvezda pripada. Uspjeh Crvene zvezde je mnogo veći nego što se često vidi na prvi pogled. Moramo ga posmatrati kroz realnost srpskog fudbala i lige."

Govorio je i o problemima sa kojima se suočava srpski fudbal u globalu.

Vidi opis Zvezdan Terzić se oglasio pred derbi: "Deveta uzastopna titula na vidiku, želimo u Ligu šampiona" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sportsko društvo Crvena zvezda Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Sportsko društvo Crvena zvezda Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Sportsko društvo Crvena zvezda Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Sportsko društvo Crvena zvezda Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Sportsko društvo Crvena zvezda Br. slika: 5 5 / 5

"Okruženje u kojem poslujemo je surovo. Naša liga se danas nalazi između 20. i 30. mjesta na UEFA rang-listi, dok FIFA rang srpskog fudbala dodatno potvrđuje slab položaj. Srbija je između 30. i 40. mjesta. To znači više prepreka u kvalifikacijama i gotovo nikakav prostor za grešku. Liga nema stabilne izvore finansiranja, nema ozbiljno tržište TV prava i ne proizvodi kontinuitet jakih utakmica. Gorući problem je slab odziv publike koje je srce kluba, naročito za mečeve domaćeg šampionata. Zvezda generiše svega 1% prihoda od tzv. prihoda od dana utakmice. I pored svih tih poteškoća Zvezda je stabilan član 50 najboljih klubova Evrope".

Osvrnuo se na zimski prelazni rok i najavio pojačanja na ljeto.

"Završen je zimski prelazni rok, zadovoljan sam postignutim. Nismo izvršili preveliku reorganizaciju igračkog kadra, dovedena su tri bitna igrača koja će nam pomoći u ostvarivanju ciljeva. Predstoji nam ljetni prelazni rok i ozbiljne pripreme. Svjesni smo šta nam valja činiti, svesni smo kako evropski fudbal funkcioniše. Uradićemo sve što je potrebno da u narednu sezonu uđemo još bolji i organizovaniji i da ponovimo i nadmašimo do sada ostvarene rezultate".

Što se tiča finansija, jedan dio je Tezić posvetio tom segmentu koji je takođe ocijenio pozitivnom ocjenom.

"Govoreći o finansijama, 2025. godinu smo završili sa pozitivnim rezultatom - više od 10 miliona evra u plusu, a ukupni konsolidovani prihod iznosio je 102 miliona evra. U toku 2025. godine smo ostvarili rekordan prihod od prodaje igrača i to u iznosu od 66 miliona evra, najviše zahvaljujući dvije najveće prodaje u istoriji srpskog fudbala, prodaje igrača iz našeg omladinskog pogona. Ukupno, u prethodnih 12 godina uzimajući u obzir i dva mjeseca ove godine ostvarili smo: 534 miliona evra prihoda od toga 437 miliona iz inostranstva".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!