Crvena zvezda počinje rekonstrukciju stadiona "Marakana"

Plan čelnika Crvene zvezde je da stadion Rajko Mitić" bude moderan i prilagođen navijačima koji dolaze na utakmice.

Crvena zvezda bi uskoro trebalo da započne kapitalni projekat - rekonstrukcije Marakane, odnosno stadiona "Rajko Mitić". Već decenijama postoje konkretne ideje i zamisli o rekonstrukciji i modernizaciji najvećeg sportskog objekta u Srbiji, a generalni direktor Zvezdan Terzić najavio je da bi Crvena zvezda trebalo da započne radove na stadionu naredne godine.

Po njegovim riječima, to će biti jedan od prioriteta u godinama koje dolaze, jer je stadionu neophodno da dobije novi izgled. Prije svega, Zvezdan Terzić ističe da je tribinama stadiona "Rajko Mitić" neophodan krov, koji bi značajno podigao komfor i omogućio navijačima bolje uslove za gledanje utakmica.

"Pored sportskih rezultata, akcenat će biti na rekonstrukciji stadiona. Naša Marakana ostaje na istom mjestu, ali moramo da modernizujemo objekat. Više od 80 odsto mjesta na našem stadionu nije pokriveno. Radovi bi trebalo da počnu sljedeće godine", rekao je Zvezdan Terzić prilikom gostovanja na "RTS".

U kakvom je stanju "Rajko Mitić"?

Gradnja monumentalnog stadiona, najvećeg u Beogradu i na prostoru Jugoslavije, počela je u decembru davne 1959. godine i to na mjestu gde je svojevremeno postojao stadion SK Jugoslavije kapaciteta 20.000 mjesta. Nakon gotovo četiri godine izgradnje, stadion je otvoren za javnost 1. septembra 1963. godine, iako tada nisu bili završeni svi radovi. Meč Crvena zvezda - Rijeka (2:1) privukao je 55.000 gledalaca, u istoj sezoni utakmicu protiv Partizana posmatralo je 74.000 navijača, a naredne sezone na tribine je moglo da stane 95.000 ljudi jer nije bilo sjedećih mjesta. Navodno, na pojedinim mečevima Crvene zvezde u narednim sezonama bilo je i preko 100.000 navijača!

Stadion je svojevremeno bio domaćin finala Kupa evropskih šampiona u kojem je Ajaks savladao Juventus (1:0) pred 91.564 navijača, a na istom mjestu je Čehoslovačka savladala Zapadnu Njemačku (2:2, 5:3) u finalu Evropskog prvenstva - ali pred značajno manje ljubitelja fudbala. Od tada do danas stadion je više puta modernizovan i prilagođavan savremenim pravilima, pa je trenutni kapacitet nešto preko 50.000 sjedećih mjesta.

I nisu ona najveći problem... Zvezdan Terzić je i prethodnih godina isticao da Crvena zvezda mora da dobije moderan stadion koji može da "živi" i kada se na njemu ne igraju fudbalske utakmice. Poslovni prostori koje bi klub izdavao i koji bi mu donosili prihod mogući su samo ukoliko se stadion potpuno rekonstruiše, a u to bi bila uključenja i izgradnja krova iznad svih tribina, uz dodatnu modernizaciju.

Gdje će igrati Crvena zvezda?

Ako rekonstrukcija stadiona "Rajko Mitić" bude potrajala, crveno-bijeli će možda morati da potraže sebi novi dom. Postojeći stadioni u Srbiji vjerovatno nisu prihvatljivi navijačima koji bi morali da se "sele" kako bi gledali voljeni klub, ali... Nacionalni stadion u Surčinu bi mogao da bude opcija za crveno-bijele u doglednoj budućnosti.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nedavno je najavio da će Crvenoj zvezdi i Partizanu predložiti selidbu na "Nacionalni stadion", po uzoru na italijanske velikane Inter i Milan koji već godinama dijele San Siro. Crvena zvezda bi u tom slučaju mogla da igra utakmice u Surčinu dok se na njenom stadionu izvode radovi koje je Zvezdan Terzić najavio.

