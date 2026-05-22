Andrej Nedić u finalu čelendžera u Istanbulu, korak do kvalifikacija za Vimbldon

Nebojša Šatara
Najbolji teniser Republike Srpske i reprezentativac Bosne i Hercegovine Andrej nedić ostvario je veliki uspjeh u Turskoj.

Andrej Nedić u finalu čelendžera u Istanbulu Izvor: Teniski savez RS

Dvadesetdvogodišnji Dobojlija, prvi put u karijeri igraće u finalu jednog "čelendžer" turnira i to u turskoj prestonici.

U Istanbulu, na čelendžeru iz serije 75, Nedić je u petak u dva seta, savladao Italijana Franka Agamenonea, 6:4 i 6:2.

Rival u finalu u borbi za prvu ATP čelendžer titulu, biće mu bolji iz duela između Čeha Hineka Bartona i Davida Sančiza iz Španije.

Plasmanom u finale, Nedić je već osigurao 44 boda, što će mu dosta popraviti plasman na ATP listi, na kojoj je trenutno 277. igrač svijeta.

Trijumfom u finalu, osvojio bi 75 bodova i novčanu nagradu od 17 hiljada dolara, ali i sigurno osigurao kvalifikacije za Vimbldon.

