Kakva bruka i sramota u tenisu: Novaka diskvalifikovali bez razmišljanja, a za Nijemca se prave ludi

Danijel Altmajer je na turniru u Hamburgu šutnuo reket, umalo pogodio nekoga u publici, a za to je dobio samo opomenu. Novaka Đokovića su za manje diskvalifikovali...

Izvor: Printscreen/X/Tennis TV

Novak Đoković je na US openu 2020. godine diskvalifikovan kada je slučajno lopticom pogodio ženu, linijskog sudiju na meču. Od tada se dešavalo nekoliko sličnih situacija i nijedna od njih nije završena istim rezultatom. Tako nešto uradio je Danijel Altmajer.

Njemački teniser je na turniru u Hamburgu (Njemačka) pomilovan pošto ga sudija Fergus Marfi nije izbacio, iako je imao puno pravo za to. Na meču protiv Tomija Pola (Amerika) je bio žestoko frustriran i onda je prvo bacio reket na zemlju, pa je krenuo da ga šutira i onda ga je šutnuo ka publici. Malo je falilo da pogodi i navijača u publici u glavu.

Pol je zahtijevao od sudije da ga izbaci, ali Marfi nije to tako vidio. Umjesto toga mu je dao najobičniju opomenu. Još jedan dokaz da pravila ne važe isto za sve. Na kraju je Pol dobio meč (6:2, 7:5) i u polufinalu će igrati protiv boljeg iz meča između Aleksa de Minora (Australija) i Lućana Darderija (Italija).