"Analitika? To vam je kao stub za pijanog čovjeka": Cijeli NBA bruji o hit izjavi heroja Njujorka

Džoš Hart se baš dobro zabavio na konferenciji za medije poslije meča Njujork Niksa i Klivlend Kavalirsa u finalu Istoka NBA lige.

Izvor: X/@ohnohedidnt24/Printscreen

Sjajan meč odigrao je Džoš Hart u finalu Istoka NBA lige. Njegovi Njujork Niksi savladali su Klivlend 109:93, a on je bio ubjedljivo najbolji sa 26 poena, sedam asistencija i četiri skoka. Zajedno sa Karlom-Entonijem Taunsom poslije meča je pravio šou na konferenciji za medije.

Svi, pa i Tauns, su se glasno nasmijali kada je Hart istakao da ne voli statistiku i analitiku i da se mnogo više oslanja na svoj osjećaj.

"Pokušavam samo da izađem na teren i da igram svoju igru. Nikada nisam mnogo volio analitiku. U nekom momentu to je kao stub pijanom čovjeku. Možete da se oslonite na njega, ali vas kući neće odvesti. Morate imati i osjećaj za igru", rekao je Hart, na šta ga je značajno pogledao Tauns i samo rekao: "O, moj Bože".

Josh Hart hates analytics:



"They're lamp posts to a drunk person. You can lean on them, but it won't get you home"



KAT couldn't believe what he said pic.twitter.com/8FDi81GNDC — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24)May 22, 2026

Otkrio je Hart kasnije da je to zapravo citat Džeja Rajta čuvenog koledž trenera sa Hofstre i Viljanove za koga je dugogodišnji NBA igrač nastupao i sa kojim je 2016. osvojio NCAA šampionat.

Nije se tu završio šou, pošto je Tauns u jednom momentu pitao da li Hart smatra da ga Džejlen Branson voli kao osobu pošto mu je podijelio toliko asistencija na meču. "Ne, jer me je promašio nekoliko puta", rekao je uz osmijeh Hart.