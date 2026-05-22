logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Analitika? To vam je kao stub za pijanog čovjeka": Cijeli NBA bruji o hit izjavi heroja Njujorka

"Analitika? To vam je kao stub za pijanog čovjeka": Cijeli NBA bruji o hit izjavi heroja Njujorka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Džoš Hart se baš dobro zabavio na konferenciji za medije poslije meča Njujork Niksa i Klivlend Kavalirsa u finalu Istoka NBA lige.

Džoš Hart se baš dobro zabavio na konferenciji za medije Izvor: X/@ohnohedidnt24/Printscreen

Sjajan meč odigrao je Džoš Hart u finalu Istoka NBA lige. Njegovi Njujork Niksi savladali su Klivlend 109:93, a on je bio ubjedljivo najbolji sa 26 poena, sedam asistencija i četiri skoka. Zajedno sa Karlom-Entonijem Taunsom poslije meča je pravio šou na konferenciji za medije.

Svi, pa i Tauns, su se glasno nasmijali kada je Hart istakao da ne voli statistiku i analitiku i da se mnogo više oslanja na svoj osjećaj.

"Pokušavam samo da izađem na teren i da igram svoju igru. Nikada nisam mnogo volio analitiku. U nekom momentu to je kao stub pijanom čovjeku. Možete da se oslonite na njega, ali vas kući neće odvesti. Morate imati i osjećaj za igru", rekao je Hart, na šta ga je značajno pogledao Tauns i samo rekao: "O, moj Bože".

Otkrio je Hart kasnije da je to zapravo citat Džeja Rajta čuvenog koledž trenera sa Hofstre i Viljanove za koga je dugogodišnji NBA igrač nastupao i sa kojim je 2016. osvojio NCAA šampionat. 

Nije se tu završio šou, pošto je Tauns u jednom momentu pitao da li Hart smatra da ga Džejlen Branson voli kao osobu pošto mu je podijelio toliko asistencija na meču. "Ne, jer me je promašio nekoliko puta", rekao je uz osmijeh Hart. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

NBA liga Njujork Klivlend

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC