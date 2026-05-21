logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Šekil O'Nil postao magistar u 55. godini zbog obećanja

Šekil O'Nil postao magistar u 55. godini zbog obećanja

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Legendarni NBA košarkaš Šekil O'Nil magistrirao je u 55. godini.

sekil o nil magistrirao u 55 godini Izvor: Screenshot/Twitter/@YahooSports

Legendarni Šekil O'Nil (54) ponovo je sjeo u studentsku klupu i sada uspješno stekao akademsku diplomu. Bivši NBA centar prodefilovao je na ceremoniji dodjele diploma na Univerzitetu Luizijana i tako se pohvalio magistraturom.

O'Nil je poznat kao legendarni košarkaš, centar koji je četiri puta bio šampion najjačeg takmičenja, jednom i MVP lige (2000), a sada ima novi razlog za hvalisanje. Pokazao je da nikad nije kasno kada je put pravi, da za obrazovanje uvijek ima vremena, a uz sve to otkriven je i emotivni razlog zbog kojeg je čuveni Šek ponovo sjeo u studentsku klupu.

Univerzitet je napustio 1992. godine kako bi započeo NBA karijeru i čini se da nije pogriješio, pošto je ispisao stranice istorije. Poslije duge karijere i velikih rezultata na terenu, rješio je da ispuni i obećanje vezano za obrazovanje, koje je još davno dao majci Lusil Harison. Tokom godina postepeno je ispunjavao obećanje, a diploma koju je sada dobio je, zapravo, kruna onoga što je radio poslije profesionalne igračke karijere.

"Obećao sam majci da ću, bez obzira na novac i slavu, završiti školu. Moja porodica je uvijek cijenila obrazovanje, a ovo radim kako bih nju učinio ponosnom i pokazao svojoj djeci da nema izgovora kada je u pitanju rad na sebi", rekao je O'Nil.

S obzirom na to da Šek ima i titulu doktora nauka (Ed.D.), koju je stekao 2012. godine, na ceremoniji je iskoristio priliku da se našali i na račun kolege iz voditeljske stolice. Čarlsu Barkliju je uputio jasnu poruku: "Imam više diploma nego Barkli šampionskih titula", rekao je O'Nil.

Bonus video: 

Pogledajte

01:12:19
Priča za medalju: Nikola Lončar
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Šekil O'Nil NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC