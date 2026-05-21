Tarik Muharemović poručio novinarima u BiH: Idemo na Mundijal da prođemo grupu!

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović razgovarao je u četvrtak sa bh. novinarima pred Svjetsko prvenstvo.

Defanzivac Sasuola je govorio o svom razvoju, ključnim momentima u kvalifikacijama i ambicijama "zmajeva" na Mundijalu.

O svom putu do A reprezentacije i prelasku u seniore, Muharemović je rekao da je možda najvažniji korak bio dolazak u Sasuolo, gdje se dokazao i postao jedan od najboljih štopera Serije A.

"Tu sam se dokazao, šta mogu, šta znam. Jako sam sretan kako ide, nadam se da ću ovako nastaviti. Mislim da je velika čast da imamo ovakvu reprezentaciju i da igram za A reprezentaciju. Mislim da je to prvi dio moje karijere i nadam se da ću ovako nastaviti", rekao je Muharemović.

Mladi defanzivac je odgovorio i na pitanje kada je bh. tim shvatio da može izboriti plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku.

"To je bilo već kada smo igrali prvu utakmicu u Rumuniji i protiv Kipra kod kuće. Mislim da smo tu 'skontali' kakva smo mi ekipa i šta mi možemo svi skupa da uradimo. Mislim da smo tu krenuli da sanjamo baš veliko. Tu smo krenuli pričati već o Svjetskom prvenstvu".

Dodao je da je poraz u Austriji bio težak, ali je postao dodatni motiv.

"Od toga dana smo pričali: 'Ako nismo sad uspjeli, uspjećemo u baražu'. Kao što sam rekao tad u izjavama - ako ne sad, onda u baražu. I to smo, hvala Bogu, uradili".

O pobjedi u Velsu kaže da je donijela dodatnu motivaciju.

"Poslije te utakmice u Kardifu došla je još dodatna motivacija. Pogotovo kada vidiš koliko je navijača došlo u Vels… ipak je dalek put, dođe ti ta motivacija da ostvariš to nešto veliko".

Muharemović je otvoreno rekao da "zmajevi" imaju visoke ambicije na Mundijalu.

"Idemo na Svjetsko prvenstvo da ostvarimo i dalje što više što možemo. Idemo tamo da pobijedimo, da prođemo kroz grupu, jer imamo velike ciljeve, jer mi znamo šta znamo i šta možemo. Ali ipak moramo polako, dan zadan, korak po korak. Mislim da ova ekipa stvarno može puno da izvuče iz tog velikog turnira".

Novinari su pitali i ko će biti najteži protivnik u grupi sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

"Svaki protivnik ima svoj kvalitet. Kanada je dobra ekipa, ali ipak mislim da je Švajcarska najjači protivnik u toj grupi".

Mladi defanzivac je istakao da pritisak doživljava pozitivno.

"Pritisak je više pozitivan jer jedva čekaš da igraš Svjetsko prvenstvo, to što si kao dječak sanjao. Mislim da je tu veliki ponos da ideš i da predstaviš svoju domovinu na velikom takmičenju".

O navijačima BiH je rekao da mu ne prave pritisak već dodatnu motivaciju i da se možda malo na treninzima čuva od mogućih povreda, iako na mečevima uvijek igra 100 %.

"Jako me šokiralo to s (Harisom) Tabakovićem, ali hvala Bogu svi smo pozitivni. Ali u fudbalu se nikad ne zna, vjerujem da ćemo biti svi državi i spremni. Nije pritisak navijača, nego više motivacija navijača. Koliko poruka dobijemo, to je stvarno prelijepo i motivišuće".

Između ostalog je još govorio koliko mu znače nastupi za reprezentaciju BiH.

"Vjerujem da je to najljepši osjećaj kad obučeš dres. Ne samo na utakmici, nego i na treningu. A pogotovo kad si u hotelu i nosiš opremu Bosne i Hercegovine. To je uvijek prelijepo - da imaš taj grb na srcu".

