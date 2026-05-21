Britanac opet potcijenio Đokovića: "Ne vidim ga kako diže pehar na Rolan Garosu"

Tim Henman smatra da će Novak Đoković teško osvojiti rekordnu 25. titulu na Rolan Garosu.

Izvor: IPA / Sipa Press / Profimedia

Nekadašnji britanski teniser Tim Henman smatra da Novak Đoković nema šanse da osvoji titulu na Rolan Garosu. Srpski as će u prvom kolu drugog grend slema u sezoni igrati protiv Francuza Đovanija Mpešija Perikara, dok ga u nastavku očekuje jako zahtjevan zadatak. Ove sezone nema dobre rezultate na šljaci, pošto je odigrao samo jedan meč i eliminisan je na startu Mastersa u Rimu, pa mnogi sumnjaju da može daleko na pariskoj šljaci.

Među njima je i Henman koji kaže da Đoković ne može do rekordne 25. velike titule na Rolan Garosu. "Ne vidim da će to doći na šljaci. Mislim da Đoković nesumnjivo ima šanse na Vimbldonu jer su fizički zahtjevi na travi manji nego na šljaci. Za mene je teško da povjerujem da Đoković u tim godinama pobijedi u sedam mečeva na pet setova na šljaci na Rolan Garosu", rekao je nekadašnji as i dodao:

"Dok na travi, s obzirom na njegovo nasljeđe, a ima manje igrača koji se osjećaju prijatno na travi, definitivno bih mu dao šansu na Vimbldonu", jasan je Henman.

Izvor: Juergen Hasenkopf / imago sportfotodienst / Profimedia

Henman odavno otpisao Đokovića

Britanac je nedavno najavio kako će Đoković propustiti cijelu sezonu na šljaci, ali ga je Srbin ubrzo demantovao. I tada je tvrdio da Vimbldon može biti njegova šansa za famozni 25. grend slem.

"Biće mi veoma zanimljivo da vidim koliko će igrati na šljaci. To je fizički najzahtjevnija podloga. Hoće li igrati nešto prije Rolan Garosa? Hoće li uopšte igrati do Rolan Garosa? Hoće li se samo fokusirati na travu? Ko zna", kaže Heman i zaključuje:

"Mogu da zamislim scenario u kojem neće igrati u Parizu, ali vidjećemo."