Srbija dobila protivnike na Svjetskom prvenstvu: Legendarni fudbaler obradovao "orliće"

Bojan Jakovljević
0

Kadetska reprezentacija Srbije dobila je protivnike na Svjetskom prvenstvu u fudbalu.

Kadeti Srbije saznali rivale na Svjetskom prvenstvu u fudbalu Izvor: Printscreen/FIFA

Kadetska reprezentacija Srbije saznala je imena protivnika na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Na takmičenju koje se održava u Kataru (od 19. novembra do 13. decembra) igraće u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa.

Žrijeb je predvodio direktor omladinskih takmičenja FIFA Roberto Grasi, pomagali su mu legendarni Nuno Gomeš i Selestin Babajaro. Upravo je Babajaro izvukao kuglicu sa imenom Srbije i to kao posljednju na žrijebu.

Ukupno učestvuje 48 reprezentacija raspoređenih u 12 grupa sa po četiri tima. Dvije najbolje ekipe iz svake grupe, zajedno sa osam najboljih trećeplasiranih, prolazi u šesnaestinu finala. Od te faze kreće takmičenje po nokaut sistemu.

