Srbija u grupi sa Hrvatskom: "Orliće" čeka težak posao na Evropskom prvenstvu

Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina dobila je danas rivale na predstojećem Evropskom prvenstvu u Velsu i ne čeka je nimalo lak posao.

Srbija će igrati u grupi "B" u kojoj su takođe i Hrvatska, Italija i Ukrajina. U grupi "A" su Vels, Španija, Njemačka i Danska.

Po dvije najbolje reprezentacije prolaze u polufinale, a raspored utakmica saznaćemo nešto kasnije. Evropsko prvenstvo u Velsu održava se od 28. juna do 11. jula i biće locirano u četiri grada: Bangor (Bangor gradski stadion), Kerarfon (Oval), Denbi (Central Park) i Reksam (Rejskors Graund).

