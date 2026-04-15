Još
"Orlići" mogu protiv Hrvatske na Evropskom prvenstvu: Sve o žrijebu koji je Srbija čekala 12 godina!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Reprezentacija Srbije u četvrtak će biti žrijebana u jednu od dvije grupe Evropskog prvenstva u Velsu.

Prvenstvo Evrope za juniore sa kim će igrati Srbija Izvor: MN PRESS

Omladinska, U-19, reprezentacija Srbije u četvrtak od 13 časova saznaće imena protivnika na Evropskom prvenstvu na žrijebu na Univerzitetu Reksem. Izabranici Gordana Petrića su u elitnom društvu od samo osam reprezentacija koje će učestvovati na EP od 28. juna do 11. jula.

Domaćin turnira, Vels, nalazi se u Grupi A i na poziciji "A1", a preostalih sedam selekcija biće izvlačene redom. Učesnici EP su i Hrvatska, Danska, Njemačka, Italija, Španija i Ukrajina. Na žrijebu nema povlašćenih timova, što znači da može da igra svako sa svakim.

Važno je naglasiti da će Evropsko prvenstvo biti i kvalifikaciono za Svjetsko prvenstvo u U-20 uzrastu, koje će 2027. biti organizovano u Azerbejdžanu i Uzbekistanu. Na "Mundijalito" će četiri ekipe, odnosno svi polufinalisti.

Podsjetimo, reprezentacija Srbije plasirala se na Evropsko prvenstvo kroz dva ciklusa kvalifikacija. U prvom, u Hrvatskoj, bila je u dvije prvoplasirane ekipe zajedno sa Hrvatskom, a ispred Gruzije i Gibraltara, dok je u drugom, elitnom krugu u Portugalu, U-19 reprezentacija Srbije izborila plasman u paklenoj konkurenciji - ispred domaćina Portugala, Engleske i Poljske.

Evropsko prvenstvo u Velsu biće prvo učešće nsrpske selekcije na kontinentalnom turniru posle čak 12 godina, a 2013. godine "orlići" su na čelu sa Aleksandrom Mitrovićem u tom uzrastu postali prvaci Evrope, pod vođstvom selektora Ljubinka Drulovića.

Evropsko prvenstvo u Velsu biće organizovano u četiri grada - Bangoru, Kerarfonu, Denbiju i Reksemu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

