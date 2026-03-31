Kakav dan za srpski fudbal: Juniori izborili plasman na Evropsko prvenstvo!

Sjajan dan za srpski fudbal pošto je i omladinska reprezentacija Srbije (U19) prošla na Evropsko prvenstvo u Velsu.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nakon što je kadetska reprezentacija Srbije izborila prvi put plasman na Svetsko prvenstvo U17, stiže još lijepih vijesti za srpski fudbal. Omladinska reprezentacija Srbije (U19) je izborila plasman na Evropsko prvenstvo u ovom uzrastu koje će u junu i julu godine biti održano u Velsu.

Omladinci su savladali Poljsku 1:0 (0:0) golom Mihajla Cvetkovića u 77. minutu, tako da su sakupili najviše bodova u svojoj kvalifikacionoj grupi. Prethodno su "orlići" pobijedili Englesku i remizirali sa Portugalom (1:1).

Na ovaj način je vrlo jaka selekcija Gordana Petrića obezbijedila učešće na završnom turniru i to u strašnoj konkurenciji, pa se može bez ikakve dileme reći da je grupa u kojoj se nalazila naša omladinska reprezentacija - bila vjerovatno i najjača od svih, posebno kada znamo kakve su uspjehe pravili Portugalci i Englezi prethodnih godina.

Inače turnir u Velsu igra se od 28. jula do 11. jula, a koliko je uspeh omladinaca veliki najbolje govori podatak da će nastupiti samo osam selekcija.

SRBIJA: Draškić, Petrović (46’ Kostić), V. Milosavljević (88 Pavlović), Simić, J. Milosavljević, Cvetković, Maksimović (80’ Hadžimujović), Novičić, Mladenović (75’ Damjanović), Zečević-Džon (46’ Zarić), Avdić.

POLjSKA: Perhel, Ležinski, Ede, Falovski, Sarapata (78’ Bzdil), Prziborek (60’ Pčepanijak), Cižek, Mazurek (46’ Adkonis), Pavlovski (60’ Gieroba), Džieviatovski, Zbrog (75’ Sinos).

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!