logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kakav dan za srpski fudbal: Juniori izborili plasman na Evropsko prvenstvo!

Kakav dan za srpski fudbal: Juniori izborili plasman na Evropsko prvenstvo!

Autor Milutin Vujičić
Sjajan dan za srpski fudbal pošto je i omladinska reprezentacija Srbije (U19) prošla na Evropsko prvenstvo u Velsu.

Juniori Srbije idu na Evropsko prvenstvo Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Nakon što je kadetska reprezentacija Srbije izborila prvi put plasman na Svetsko prvenstvo U17, stiže još lijepih vijesti za srpski fudbal. Omladinska reprezentacija Srbije (U19) je izborila plasman na Evropsko prvenstvo u ovom uzrastu koje će u junu i julu godine biti održano u Velsu.

Omladinci su savladali Poljsku 1:0 (0:0) golom Mihajla Cvetkovića u 77. minutu, tako da su sakupili najviše bodova u svojoj kvalifikacionoj grupi. Prethodno su "orlići" pobijedili Englesku i remizirali sa Portugalom (1:1).

Na ovaj način je vrlo jaka selekcija Gordana Petrića obezbijedila učešće na završnom turniru i to u strašnoj konkurenciji, pa se može bez ikakve dileme reći da je grupa u kojoj se nalazila naša omladinska reprezentacija - bila vjerovatno i najjača od svih, posebno kada znamo kakve su uspjehe pravili Portugalci i Englezi prethodnih godina.

Inače turnir u Velsu igra se od 28. jula do 11. jula, a koliko je uspeh omladinaca veliki najbolje govori podatak da će nastupiti samo osam selekcija.

SRBIJA: Draškić, Petrović (46’ Kostić), V. Milosavljević (88 Pavlović), Simić, J. Milosavljević, Cvetković, Maksimović (80’ Hadžimujović), Novičić, Mladenović (75’ Damjanović), Zečević-Džon (46’ Zarić), Avdić.

POLjSKA: Perhel, Ležinski, Ede, Falovski, Sarapata (78’ Bzdil), Prziborek (60’ Pčepanijak), Cižek, Mazurek (46’ Adkonis), Pavlovski (60’ Gieroba), Džieviatovski, Zbrog (75’ Sinos).

Tagovi

Srbija orlići omladinski fudbal

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Gibon

Bravo Serbska omladino...Bog da vas vidi u dalje....

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC