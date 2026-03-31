Kadeti Srbije prvi put idu na Svjetsko prvenstvo!

Kadeti Srbije prvi put idu na Svjetsko prvenstvo!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Fudbalska reprezentacija Srbije do 17 godina plasirala se na Svjetsko prvenstvo.

Kadeti Srbije idu na Svjetsko prvenstvo Izvor: MN PRESS

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije pobijedila je danas Švajcarsku u Pančevu 2:0 (1:0) i plasirala se tako prvi put na Svjetsko prvenstvo!

Naša selekcija nije se ipak plasirala na Evropsko prvenstvo u uzrastu za igrače do 17 godina. Dalje je prošla samo prvoplasirana Belgija, koja ima sve tri pobede, pošto je danas savladala i Kipar 1:0, da bi "orlići" ipak prošli na Svjetsko prvenstvo na osnovu renkinga.

Srbija je slavila golovima Dragana Anokića, supertalenta Crvene zvezde, koji je pogodio u 15. minutu, odnosno Vilijama Risa Milvuda iz Partizana, koji je u 87. minutu postavio konačan rezultat.

Ovo je inače izuzetno talentovana selekcija Srbije koju predvodi selektor Igor Matić, od koje se mnogo očekuje, kao i od aktuelne U19. Videćemo šta će napraviti na jesen u Kataru, kada će se igrati ovaj turnir, na kome će inače prvi put učestvovati čak 48 reprezentacija.

SRBIJA: V. Popović, Davidov, Marinković, M. Popović, Strika, Matanović (90. Antić), Anokić (90. Pejović), Baucal, Đokić (58. Milvud), Vajagić (85. Samardžić), Fekete.

