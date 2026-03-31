Kadeti Srbije prvi put idu na Svjetsko prvenstvo!

Fudbalska reprezentacija Srbije do 17 godina plasirala se na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije pobijedila je danas Švajcarsku u Pančevu 2:0 (1:0) i plasirala se tako prvi put na Svjetsko prvenstvo!

Naša selekcija nije se ipak plasirala na Evropsko prvenstvo u uzrastu za igrače do 17 godina. Dalje je prošla samo prvoplasirana Belgija, koja ima sve tri pobede, pošto je danas savladala i Kipar 1:0, da bi "orlići" ipak prošli na Svjetsko prvenstvo na osnovu renkinga.

Srbija je slavila golovima Dragana Anokića, supertalenta Crvene zvezde, koji je pogodio u 15. minutu, odnosno Vilijama Risa Milvuda iz Partizana, koji je u 87. minutu postavio konačan rezultat.

Ovo je inače izuzetno talentovana selekcija Srbije koju predvodi selektor Igor Matić, od koje se mnogo očekuje, kao i od aktuelne U19. Videćemo šta će napraviti na jesen u Kataru, kada će se igrati ovaj turnir, na kome će inače prvi put učestvovati čak 48 reprezentacija.

SRBIJA: V. Popović, Davidov, Marinković, M. Popović, Strika, Matanović (90. Antić), Anokić (90. Pejović), Baucal, Đokić (58. Milvud), Vajagić (85. Samardžić), Fekete.

