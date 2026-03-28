Srbija na korak od Evropskog prvenstva: Osvojen dragocjen bod, odluka protiv Poljaka

Reprezentacija Srbije do 19 godina odigrala neriješeno protiv Portugala u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacija Srbije sastavljena od igrača do 19 godina nalazi se na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo koje se tokom ljeta igra u Velsu. Nakon pobjede nad Engleskom u prvom kolu (2:0), u drugoj rundi kvalifikacionog turnira odigrano je neriješeno (1:1) protiv domaćina Portugala, koji je takođe upisao trijumf u prvoj rundi.

Portugalci su stigli do prednosti u četvrtom minutu meča, Srbija je poravnala na početku nastavka. Tada je Vasilije Novičić centrirao iz kornera, a Veljko Milosavljević pogodio za konačnih 1:1. Srbija je propuštala šanse preko Mihajla Cvetkovića koji je pogodio prečku i Đorđa Rankovića koji je prebacio gol iz dobre pozicije.

Posljednje kolo grupne faze donosi mečeve Srbija - Poljska i Portugal - Engleska, a tada će pasti odluka ko ide na Evropsko prvenstvo. Srbiju pobjeda vodi dalje ukoliko Portugal protiv Engleza ne popravi gol-razliku, ali će tim Gordana Petrića na završni turnir i ako se oba meča treće runde završe neriješenim rezultatom.



