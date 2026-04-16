"Treba svi u Srbiji da budemo svjesni": Važna poruka Gordana Petrića o žrijebu za Evropsko prvenstvo

Selektor U-19 reprezentacije Srbije Gordan Petrić oglasio se poslije žrijeba za Evropsko prvenstvo u Velsu. Uputio važnu poruku javnosti, da bi svi trebalo da budemo svjesni značaja trenutka.

Omladinska (U-19) reprezentacija Srbije u četvrtak je saznala imena rivala na Evropskom prvenstvu u Velsu, koje se održava od 28. juna do 11. jula 2026. godine. Voljom žrijeba, Srbija se nalazi u grupi B sa selekcijama Hrvatske, Italije i Ukrajine. U drugoj grupi su Vels, Danska, Nemačka i Španija.

Plasman u polufinale izboriće po dvije ekipe, a trećeplasirani iz obje grupe će u plej-of. Pobjednik tog plej-ofa igraće u "interkontinentalnom" baražu za plasman na U-20 Svjetsko prvenstvo u Azerbejdžanu i Uzbekistanu, za koje će biti automatski kvalifikovani svi polufinalisti.

"Ako igrači ostvare uspjeh na EP...."

Na žrijebu održanom na Univerzitetu Reksem bio je prisutan i selektor Gordan Petrić u društvu tim menadžera Pavla Simića, a po završetku žrijeba selektor je sumirao utiske za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije:

"Smatram da obje grupe imaju određeni kvalitet, podjednako su teške. Nastupa ukupno osam selekcija iz Evrope i nema lakih protivnika. Bez obzira na ishod žrijeba, za mene lično je važno da igrači budu zdravi, spremni i raspoloženi kada se okupimo i da, svi mi, shvatimo šta dobijaju igrači koji su na turniru i šta dobijaju generacije poslije njih. Treba da budemo svjesni svi mi u sistemu, kao i klubovi, mediji… šta igrači dobijaju eventualnim uspjehom na Evropskom prvenstvu, ukoliko ga ostvare. Ponavljam, važno je da su spremni, zdravi i motivisani, nezavisno ko je protivnik", izjavio je Gordan Petrić za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Podsjetimo, reprezentacija Srbije izborila je plasman kroz dva kruga kvalifikacija - u Hrvatskoj je ostavila za sobom Gruziju i Gibraltar i prošla sa domaćinom, a u drugoj fazi je spektakularno zauzela prvo mjesto u grupi sa Engleskom, Portugalom i Poljskom.

