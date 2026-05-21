"Nadam se da ćemo još dugo ostati zajedno": Zvezdan Terzić proslavio 60. rođendan u Crvenoj zvezdi

Generalni direktor Crvene zvezde napunio 60 godina na "Marakani"

Izvor: Sportsko društvo Crvena zvezda

Na stadionu FK Crvena zvezda priređen je koktel povodom 60. rođendana generalnog direktora Zvezdana Terzića. U obraćanju igračima, članovima rukovodstva kluba i sportskog društva, on je rekao da je rad u Zvezdi privilegija, iako ne postoje klub, ni institucija koja više potroši čovjeka.

Terzić je rekao da su sa uspjehe Zvezde zaslužni svi u klubu od ekonomata do kancelarija, pa nazad do terena i igrača. Uz to, rekao je da se nada da će još dugo svi ostati zajedno na okupu.

"Hvala vam na dočeku i emocijama koje ste mi priredili. Šta reći o danu u kojem punim 60 godina? Nekada davno kad sam bio mlad, ljudi u mojim godinama su u mojim očima bili ljudi u poznim godinama. Danas kad ja punim 60, čini mi se da sam tek sad u najboljim godinama", rekao je Terzić.

"Boravak u Zvezdi privilegija malog broja ljudi"

"Guglao sam, tražio sam ko je to rekao, ne mogu da nađem, pa ispade da sam ja rekao. Nije važno koliko je godina prošlo, već koliko je života u tim godinama bilo. Živio sam pomalo turbulentniji život nego neki drugi, mnogo je toga tu tu bilo. Poseban dio mog života je naravno boravak U Crvenoj zvezdi i privilegija je malog broja ljudi da radi posao koji voli. Meni se posrećilo da mi je privilegija da radim ono što volim, rođen sam na igralištu, počeo da igram sa šest godina. I ne radim u bilo kom klubu, već u klubu po kojem sam dobio ime, Crvenoj zvezdi", dodao je on.

Terzić je nekoliko puta naglašavao zasluge tima koji je okupio na "Marakani".

"Crvena zvezda je san svakog dječaka, ali moram iskreno da vam kažem da ne postoji firma i instituacija koja može toliko čovjeka da potroši kao Crvena zvezda, kao ni koja može toliko ponosa da da kao Crvena zvezda. Napravili smo mnogo uspjeha za ovih 12 godina i to često ističem, da jedan čovjek sam ne može ništa. I dok sam bio sam 2014. i 2015. mučio sam se jer čovjek sam ne može ništa, a sa ljudima može na Mjesec. Vremenom, okupio sam ekipu saradnika i danas je Zvezda ono što liči na tu Zvezdu.

Sve te pobjede koje smo napravili i rezultate koje smo ostvarivali, trofeje koje smo osvajali, sve je to djelo vas koji radite od kancelarije, ekonomata, omladinske škole, pa do terena, gdje su glavni izvođači. Nadam se da ćemo još dugo ostati zajedno. Ostaje mi da vam se zahvalim na povjerenju, poštovanju, lojalnosti. Vama i vašim porodicama želim mnogo zdravlja i mir u kući i da i dalje pobjeđujemo sa Crvenom zvezdom", rekao je Zvezdan Terzić.