Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oglasio se pun ponosa poslije osvajanja Kupa Srbije pobjedom protiv Vojvodine u Loznici.
Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je sa velikim zadovoljstvom govorio o dominantno osvojenoj duploj kruni u sezoni 2025/26. Oglasio se dan poslije osvajanja Kupa Srbije pobjedom protiv Vojvodine na penale u finalu u Loznici.
"Ispunjen sam beskrajnim ponosom zbog svega što Crvena zvezda radi već godinama unazad. Posebno sam ponosan na način kako smo sinoć osvojili Kup Srbije. Pokazali smo karakter i mentalitet pobjednika kakav mora biti u genu svakog igrača koji nosi dres Crvene zvezde".
Zvezda je osvojila šestu duplu krunu u nizu.
"Želim da uputim najiskrenije čestitke svim našim igračima, stručnom štabu, mojim najbližim saradnicima, zaposlenima u klubu i našim vjernim navijačima na osvajanju šeste uzastopne duple krune. Ova sezona, krunisana 37. titulom prvaka države i jubilarnim 30. Kupom Srbije, je još jedna potvrda dominacije koja u srpskom fudbalu nikada ranije nije viđena. Mi ne samo da čuvamo status najtrofejnijeg kluba, već svakim novim peharom postavljamo nove granice uspjeha".
"Zasluženo smo pobijedili u finalu"
Zvezdan Terzić: Dupla kruna dokaz šampionskog gena Crvene zvezde
"Dupla kruna je dokaz stabilnosti, planskog rada i šampionskog gena koji je utkan u svaku poru našeg kluba. To se pokazalo i sinoć, nismo odustali i na kraju smo zasluženo trijumfovali. Naš cilj je da u narednom periodu napravimo novi iskorak i na međunarodnoj sceni, da ponovo izborimo plasman u Ligu šampiona i da, kao i prethodnih godina, na dostojan način predstavljamo Crvenu zvezdu i srpski fudbal u duelima sa najvećim evropskim klubovima. Zvezda će nastaviti da raste, da se modernizuje i da uvijek teži isključivo najvišim ciljevima".
Pozvao je Terzić navijače Zvezde da dođu sa porodicama na "Marakanu" sljedećeg petka, na proslavu titule u meču protiv OFK Beograda.
"Posebno se zahvaljujem našim navijačima, koji su nam tokom čitavog puta bili vjetar u leđa i najveća snaga, na terenu i van njega. Zbog njih radimo, zbog njih pobjeđujemo i zbog njih Crvena zvezda sija ovim sjajem. Zato koristim ovu priliku da pozovem sve zvjezdaše, njihove porodice i sve one kojima je crveno-bijela boja u srcu, da dođu na Marakanu sljedećeg petka, 22. maja, da zajedno proslavimo titulu i još jednu istorijsku sezonu", poručio je Zvezdan Terzić.
