logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezdan Terzić: Dupla kruna dokaz šampionskog gena Crvene zvezde

Zvezdan Terzić: Dupla kruna dokaz šampionskog gena Crvene zvezde

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oglasio se pun ponosa poslije osvajanja Kupa Srbije pobjedom protiv Vojvodine u Loznici.

zvezdan terzic o osvajanju kupa i duploj kruni zvezde Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je sa velikim zadovoljstvom govorio o dominantno osvojenoj duploj kruni u sezoni 2025/26. Oglasio se dan poslije osvajanja Kupa Srbije pobjedom protiv Vojvodine na penale u finalu u Loznici. 

"Ispunjen sam beskrajnim ponosom zbog svega što Crvena zvezda radi već godinama unazad. Posebno sam ponosan na način kako smo sinoć osvojili Kup Srbije. Pokazali smo karakter i mentalitet pobjednika kakav mora biti u genu svakog igrača koji nosi dres Crvene zvezde".

Zvezda je osvojila šestu duplu krunu u nizu.

"Želim da uputim najiskrenije čestitke svim našim igračima, stručnom štabu, mojim najbližim saradnicima, zaposlenima u klubu i našim vjernim navijačima na osvajanju šeste uzastopne duple krune. Ova sezona, krunisana 37. titulom prvaka države i jubilarnim 30. Kupom Srbije, je još jedna potvrda dominacije koja u srpskom fudbalu nikada ranije nije viđena. Mi ne samo da čuvamo status najtrofejnijeg kluba, već svakim novim peharom postavljamo nove granice uspjeha".

"Zasluženo smo pobijedili u finalu"

"Dupla kruna je dokaz stabilnosti, planskog rada i šampionskog gena koji je utkan u svaku poru našeg kluba. To se pokazalo i sinoć, nismo odustali i na kraju smo zasluženo trijumfovali. Naš cilj je da u narednom periodu napravimo novi iskorak i na međunarodnoj sceni, da ponovo izborimo plasman u Ligu šampiona i da, kao i prethodnih godina, na dostojan način predstavljamo Crvenu zvezdu i srpski fudbal u duelima sa najvećim evropskim klubovima. Zvezda će nastaviti da raste, da se modernizuje i da uvijek teži isključivo najvišim ciljevima".

Pozvao je Terzić navijače Zvezde da dođu sa porodicama na "Marakanu" sljedećeg petka, na proslavu titule u meču protiv OFK Beograda.

"Posebno se zahvaljujem našim navijačima, koji su nam tokom čitavog puta bili vjetar u leđa i najveća snaga, na terenu i van njega. Zbog njih radimo, zbog njih pobjeđujemo i zbog njih Crvena zvezda sija ovim sjajem. Zato koristim ovu priliku da pozovem sve zvjezdaše, njihove porodice i sve one kojima je crveno-bijela boja u srcu, da dođu na Marakanu sljedećeg petka, 22. maja, da zajedno proslavimo titulu i još jednu istorijsku sezonu", poručio je Zvezdan Terzić.

Bonus video: 

Pogledajte

00:24
Tuča fudbalera na Zvezda - Vojvodina
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zvezdan Terzić FK Crvena zvezda

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC