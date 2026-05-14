Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić oglasio se pun ponosa poslije osvajanja Kupa Srbije pobjedom protiv Vojvodine u Loznici.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić je sa velikim zadovoljstvom govorio o dominantno osvojenoj duploj kruni u sezoni 2025/26. Oglasio se dan poslije osvajanja Kupa Srbije pobjedom protiv Vojvodine na penale u finalu u Loznici.

"Ispunjen sam beskrajnim ponosom zbog svega što Crvena zvezda radi već godinama unazad. Posebno sam ponosan na način kako smo sinoć osvojili Kup Srbije. Pokazali smo karakter i mentalitet pobjednika kakav mora biti u genu svakog igrača koji nosi dres Crvene zvezde".

Zvezda je osvojila šestu duplu krunu u nizu.

"Želim da uputim najiskrenije čestitke svim našim igračima, stručnom štabu, mojim najbližim saradnicima, zaposlenima u klubu i našim vjernim navijačima na osvajanju šeste uzastopne duple krune. Ova sezona, krunisana 37. titulom prvaka države i jubilarnim 30. Kupom Srbije, je još jedna potvrda dominacije koja u srpskom fudbalu nikada ranije nije viđena. Mi ne samo da čuvamo status najtrofejnijeg kluba, već svakim novim peharom postavljamo nove granice uspjeha".

"Zasluženo smo pobijedili u finalu"

Vidi opis Zvezdan Terzić: Dupla kruna dokaz šampionskog gena Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Dupla kruna je dokaz stabilnosti, planskog rada i šampionskog gena koji je utkan u svaku poru našeg kluba. To se pokazalo i sinoć, nismo odustali i na kraju smo zasluženo trijumfovali. Naš cilj je da u narednom periodu napravimo novi iskorak i na međunarodnoj sceni, da ponovo izborimo plasman u Ligu šampiona i da, kao i prethodnih godina, na dostojan način predstavljamo Crvenu zvezdu i srpski fudbal u duelima sa najvećim evropskim klubovima. Zvezda će nastaviti da raste, da se modernizuje i da uvijek teži isključivo najvišim ciljevima".

Pozvao je Terzić navijače Zvezde da dođu sa porodicama na "Marakanu" sljedećeg petka, na proslavu titule u meču protiv OFK Beograda.

"Posebno se zahvaljujem našim navijačima, koji su nam tokom čitavog puta bili vjetar u leđa i najveća snaga, na terenu i van njega. Zbog njih radimo, zbog njih pobjeđujemo i zbog njih Crvena zvezda sija ovim sjajem. Zato koristim ovu priliku da pozovem sve zvjezdaše, njihove porodice i sve one kojima je crveno-bijela boja u srcu, da dođu na Marakanu sljedećeg petka, 22. maja, da zajedno proslavimo titulu i još jednu istorijsku sezonu", poručio je Zvezdan Terzić.

Bonus video:

Pogledajte 00:24 Tuča fudbalera na Zvezda - Vojvodina Izvor: Arena 1 Premium Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)