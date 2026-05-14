ČITAOCI REPORTERI

Isplivao novi snimak tuče na meču Crvene zvezde i Vojvodine

Autor Nebojša Šatara
Pojavio se novi snimak haosa na terenu kada je došlo do sukoba između igrača Crvene zvezde i Vojvodine na terenu u Loznici.

Crvena zvezda je poslije penala pobijedila Vojvodinu i osvojila Kup Srbije, samim tim i duplu krunu. Bilo je dosta tenzije i prije meča, tokom meča, pa i poslije utakmice. Kada je Mateuš odbranio penal za pobjedu došlo je do sukoba između igrača na terenu. Sada se pojavio novi snimak haosa.

Na snimku koji je na društvenim mrežama objavio portal "Mozzart sport" vide se i neki novi detalji. Krenulo je od momenta kada je kapiten Vojvodine Slobodan Medojević ušao u žustru raspravu sa Strahinjom Erakovićem iz Zvezde. Tada su uletjeli drugi igrači da ih smire.

"Medo, Medo. Nemoj Medo, nemoj", čuje se na snimku.

Odmah poslije toga su se u klinču našli i mlađi igrači, Adem Avdić i Damjan Đokanović. Uključio se tada kapiten crveno-belih Mirko Ivanić, odvukao svog saigrača Avdića i situacija se nedugo zatim smirila, pa je uslijedila dodjela medalja.

(Mozzart sport/MONDO)

