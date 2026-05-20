Đoković se oglasio zbog Časnog pojasa Presvete Bogorodice: Napisao poruku ćirilicom

Bojan Jakovljević
Novak Đoković se oglasio na društvenim mrežama zbog Časnog pojasa Presvete Bogorodice, napisao je poruku ćirilicom.

Novak Đoković nalazi se u Parizu i tamo se priprema za predstojeći Rolan Garos. U pauzi između treninga oglasio se na društvenim mrežama. Sve zbog Časnog pojasa Presvete Bogorodice. Imao je objavu tim povodom.

"Bogorodice Devo, raduj se blagodetna Marijo. Pomiluj nas i blagoslovi", napisao je Novak uz objavu na kojoj se vidi da je Bogorodičin pojas krenuo za Srbiju.

Tako je jedna od najvećih svetinja pravoslavnog svijeta stigla u Srbiju u pratnji visokoprepodobnog igumana manastira Vatoped arhimandrita Jefrema. Časni pojas Presvete Bogodorice ispraćen je iz manastira Vatoped koji se nalazi na Svetoj gori.

Očekuje se i da će pojas biti nošen i u četvrtak na litiji povodom slave Spasovdan. U hramu Svetog Save će ga položiti poglavar Srpske pravoslavne crkve patrijarh Porfirije.

Šta je Časni pojas Presvete Bogorodice?

Poslije skoro 650 godina jedna od najvećih svetinja pravoslavlja je u Srbiji. Dragocjena svetinja vijekovima se čuva u manastiru Vatoped iza tihih bedema Svete Gore. Radi se o svetom predmetu koji je sama Bogorodica svojim rukama isplela od kamilje dlake i kojim je bila opasana dok je u svojoj utrobi nosila Isusa Hrista.

Po drevnom Vatopedskom predanju, svakom vjerniku koji se pokloni Svetom pojasu biće darovana osveštana traka, blagoslovena dodirom ove velike svetinje.

