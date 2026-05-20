Crvena zvezda dovela trenera iz Brazila: Ne pamti se ovakav potez u srpskom sportu

Iskusni Karlos Eduardo Švanke novi je trener odbojkaša Crvene zvezde.

Odbojkaški klub Crvena zvezda povukao je potez na kakav nismo navikli u srpskom sportu! Mušku selekciju ovog kluba u narednoj sezoni treniraće nekadašnji brazilski odbojkaš, a sada već iskusni odbojkaški trener Karlos Eduardo Švanke (52). Reklo bi se da dugo nismo imali ovako zanimljiv potpis u srpskoj odbojci!

Karlos Švanke je nekadašnji reprezentativac Brazila i učesnik Olimpijskih igara u Atlanti 1996. godine, a već godinama gradi trenersku karijeru i to širom planete. Radio je u Brazilu, Švajcarskoj, Kataru, Bahreinu i Kuvajtu, dok je bio i selektor Meksika i Bahreina, pa se očekuje da u crveno-bijeli tabor donese ogromno iskustvo.

"Veliko nam je zadovoljstvo da poželimo dobrodošlicu novom šefu stručnog štaba muške ekipe Karlosu Švankeu. Brazilski stručnjak će preuzeti kormilo muškog seniorskog tima i u predstojećoj sezoni voditi naše momke u borbi za nove trofeje. Karlos ima bogatu igračku i trenersku karijeru i igrao je za brojne brazilske klubove kao i za nacionalni tim, kao trener ima zavidno međunarodno iskustvo koje je stekao vodeći klubove u Brazilu, Švajcarskoj, Kataru, Bahreinu, Kuvajtu kao i reprezentacije Meksika i Bahreina. Sigurni smo da će svojim iskustvom i stručnošću spremiti i voditi naše momke do najviših ciljeva", navodi se u objavi Crvene zvezde.

Dolazak Švankea u srpsku odbojku prokomentarisao je i korektor Aleksandar Atanasijević, koji je napisao komentar "sjajan trener" ispod objave crveno-bijelih. Ako je suditi po riječima čovjeka koji je obilježio posljednje godine kao reprezentativac Srbije, navijači Zvezde imaju razloga za radost.

Podsjećamo, crveno-bijeli su se na kraju sezone razišli sa trenerom Ivicom Jevtićem koji je godinu dana ranije klubu donio šampionsku titulu. Pored njega je ekipu napustio i iskusni Nikola Petrović koji je po treći put bio prvotimac Crvene zvezde, a sada su crveno-bijeli oprostili od još četvorice igrača. Naredne sezone dres Zvezde neće nositi Andrej Rudić, Milan Krstić, Aleksa Starović i Omar Ahmed Dej.