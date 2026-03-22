Zašto su se igrači Partizana ofarbali pred Zvezdu? "Bilo glupo da oni budu žuti pilići, a ne mi"

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Izvor: MN PRESS

Odbojkaši Partizana istrčali su u petak na "vječiti derbi" i deklasirali Crvenu zvezdu na njenom terenu u vječitom derbiju, 3:0. Meč je obilježio i neobičan gest igrača crno-bijelih, koji su izašli na teren ofarbanih kosa u plavo, uključujući i članove stručnog štaba.

Ignjat Dopuđ, kapiten Partizana, govorio je za "Sportski žurnal" o tom stajlingu.

"Sigurno da smo vas nasmijali ili bili bar simpatični kad smo izašli ovako ofarbani u plavo", kazao je on.

Otkud ta ideja? Sve je poteklo od trenera, Bojana Janića.

"Prvobitno je bila opklada za utakmicu sa Vojvodinom. Ako dobijemo, treneri se farbaju u plavo, ako izgubimo meč, mi se farbamo. Pobijedili smo Novosađane, stručni štab se ofarbao. Inače, sve je bilo na inicijativu Bojana Janića."

Igrači su htjeli da pokažu jedinstvo sa članovima stručnog štaba i otud su i oni kupili farbe.

"Sad, nama je bilo glupo da oni budu žuti pilići na terenu, a ne i mi. I onda smo odlučili da se pridružimo i cijela ekipa se ofarbala. Mislim, zapravo sam siguran da Bokiju (Bojanu Janiću) nije prvi put. Nije sigurno", nasmijao se Dopuđ.

Pogledajte kako su izgledali odbojkaši Partizana.



Tagovi

Odbojka OK Crvena zvezda OK Partizan

