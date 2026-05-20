Mitar Bošnjaković odlazi iz KK Partizan: Zna se ko ga zove posle dve godine u Beogradu

Blizu je rastanak KK Partizan i Mitra Bošnjakovića.

Košarkaški klub Partizan uskoro bi mogao da ostane bez talentovanog Mitra Bošnjakovića, jer je za usluge bivšeg košarkaša Real Madrida zainteresovan jedan od najboljih košarkaških programa u SAD! Navodno, Bošnjaković je na radaru koledža UCLA, koji ga vidi kao dobru opciju za predstojeću sezonu.

Kako prenosi "Meridian Sport", pozitivna iskustva koja UCLA ima sa igračima iz Srbije ponovo su ih motivisala da "prečešljaju" ovo tržište i tom priikom primijećen je Mitar Bošnjaković. Univerzitet Kalifornija iz Los Anđelesa jedan je od najboljih košarkaških programa u Americi, pa je jasno da bi konkretni potezi u pregovorima mogli da motivišu potencijalnog reprezentativca Srbije da pakuje kofere i napusti Beograd.

Ukoliko bi do transfera došlo, Mitar Bošnjaković bi samo nastavio trend koji traje već mjesecima. Najtalentovaniji mladi košarkaši iz Evrope pakuju kofere i sele se u SAD, bez obzira na to koliko su dugo u seniorskoj konkurenciji i kakvu su ulogu imali u svojim timovima. Među onima koji su otišli veliki je broj i srpskih igrača.

Mitar Bošnjaković je rođen 2006. godine u Novom Sadu gdje je igrao za ekipu Star, prije nego što se preselio u Španiju. Kao jedan od najtalentovanijih igrača u Evropi bio je član Real Madrida, a u avgustu 2024. godine potpisao je ugovor sa Partizanom. Tokom sezone koja je pri kraju nije imao veliku ulogu u crno-bijelom taboru, prije svega zbog povreda koje su ga mučile.

Bošnjaković je na tri utakmice Evrolige ove sezone zabilježio ukupno oko devet i po minuta. Na utakmicama protiv Pariza, Monaka i Fenerbahčea igrao je nešto više od tri minuta po meču, bez postignutih poena i ostvarenih asistencija, uz jedan skok protiv tima iz glavnog grada Francuske. Tokom prethodne sezone u Evroligi je odigrao četiri utakmice, uz prosjek od devet minuta po meču, 2,5 poena, jedan skok i 0,8 asistencije i ukradene lopte po utakmici.

Prethodne sezone Bošnjaković je odigrao 10 mečeva za Partizan u ABA ligi, uz prosjek od 15,3 minuta, 5,7 poena, 1,5 skok i 1,5 asistenciju. I u regionalnom takmičenju brojke su mu bile slabije u drugoj sezoni - na osam mečeva prosečno je igrao manje od osam minuta, uz 1,6 poena i 0,9 skokova po utakmici.